MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elbistanlıları azarladı: Sessizlik olacak, dağılın gidin!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremzedeleri ziyaret etmek için gittiği Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde protestolarla karşılaştı. Protesto eden halka tepki gösteren Bahçeli "Sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak Dağılın gidin!" dedi. 

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Elbistan’da bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elbistanlılarla tartıştı. Bahçeli, yurttaşlara "Kimsenin sayın Cumhurbaşkanımızı ve yetkilileri böyle sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak Dağılın gidin!" dedi. 

Bir yurttaş ise Bahçeli'ye "Sayın Devlet Bey, 2019'da biz cumhurbaşkanımıza yaptık yapacağımızı. Yaptık. Memleket bitti. Halk göçüyor. 

Kalabalığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal sakinleştirmeye çalıştı. 

Ünal, "Yapma. Bak ben sizin milletvekilinizim yapmayın. Lütfen, Elbistan'a bunu yapmayın. Biz gerekeni yapıyoruz." dedi. 

Kalabalık "Elbistan il olsun" sloganı attı. 

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