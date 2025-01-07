Meclis'te En Uzun 'İmralı' Teması: Dem Parti, CHP ile Görüştü, Özel Meclis'i İşaret Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a 22 Ekim'de yaptığı tarihi çağrı sonrası siyaset hareketlendi. Öcalan'ın örgütü lağvetmesi koşuluyla "Umut hakkı için başvuru yapması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" çağrısının ardından İmralı Cezaevi'nde örgüt lideriyle görüşen DEM Parti, Meclis'teki parti görüşmelerine de başladı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti, dün AKP, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile görüştü.

Heyet, bugün de TBMM'de CHP ile görüştü. Genel Başkan Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan'ı kapıda karşılayarak saat 10.30 itibarıyla heyetle görüştü. CHP lideri Özel ile DEM Parti Heyeti, görüşme sonrası açıklama yaptı.

📍DEM Parti Heyeti ile CHP görüşmesi başladı



Toplantıdan ilk görüntüler paylaşıldıhttps://t.co/mdkQIb5nBP pic.twitter.com/v9bY2rfq1N — Gerçek Gündem (@gercekgundem) January 7, 2025

'ÖNERİLERİMİZİ DE ELEŞTİRİLERİMİZİ DE SÖYLEDİK'

Özgür Özel'in açıklaması şöyle:

"Son 30 yıldır Türkiye'de devam eden sorunu çözmek, analarımız daha fazla ağlatmamak, şehit vermemek için görüşmelere dahil olacağımızı söylemiştik. Biz bu konudaki düşüncelerimizi ve eleştirilerimizi dile getirdik. CHP olarak önerilerimizi de söyledik. Bizim istediğimiz bunun Meclis'te ilerlemesi gerektiğidir. Bundan sonra atılacak tüm adımlarda Meclis'te tüm partilerin olduğu bir çalışma komisyonu olması gerektiğini ifade ettik. Ben hem ziyaretleri için hem de Türkiye'deki barış için atılacak tüm adımlar için teşekkür ederim. Biz bu amaçla atılacak adımları önemsiyoruz. Bu adımların hepsinin yasal olması gerektiğini ifade ediyoruz."

'TORUNLARIMIZA BARIŞ İÇİNDE BİR ÜLKE BORCUMUZ VAR'

Sırrı Süreyya Önder ise partisi adına "Biz bu ülkedeki herkesin lafına, sorununa kulak vermek zorundayız. Evlatlarımıza torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bundan kaçamayız. Bunu toplum olarak hep birlikte sağlayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Heyet ayrıca bugün DEVA ve Yeniden Refah Partisi ile de bir araya gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi