'Hastayım' Diyen Ahmet Türk'e Davutoğlu'ndan Gündem Olan Cevap

DEM Parti’nin İmralı heyeti bugün yoğun temaslarını sürdürürken ilk durak Gelecek Partisi’ydi. Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapılan görüşme 1 saat 15 dakika sürerken, görüşmenin hemen başında Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile Ahmet Türk arasında çarpıcı bir diyalog yaşandı.

Davutoğlu’nun "Burada mıydınız, Mardin'de mi" sorusunu yanıtlayan Ahmet Türk, "Mardin'e gidip geliyorum, biraz rahatsızlığım vardı" dedi. Türk’ün bu cevabının üzerine Davutoğlu, doktor olan eşi Sare Davutoğlu’nu işaret etti.

Davutoğlu, "Bilsem size Sare Hanım'ın özel ilacı vardı, onu hazırlatırdım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, esprili tarzıyla akıllara kazınan Sırrı Süreyya Önder ile Davutoğlu arasında da gülümseten bir diyalog geçti. Önder’e "Meclis'i şenlendiriyorsunuz" diyen Davutoğlu, "Ortam yeterince kasvetli zaten" yanıtını aldı.

Kaynak: Haber Merkezi