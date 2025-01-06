Bakan Fidan’dan ‘Suriye’ Mesajı: ‘Şiddet İmparatorluğu Artık Çökmek Üzere’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Ürdün Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni’nin katılımıyla ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda önemli konulara değinen Bakan Fidan, terörle mücadelenin devam ettiği mesajını vererek “Fakat sadece ülkemizde bu zaferi kazanmak yetmiyor. Maalesef başta DEAŞ olmak üzere birçok terör örgütü sınırlarımızın ötesinde varlığını devam ettiriyor” dedi.

“TERÖR SESSİZ KALACAĞIMIZ BİR DURUM DEĞİL”

“DEAŞ, Müslüman toplumlar için bir zehirdir” diye belirten Bakan Fidan şunları söyledi: Dinimizi kullanarak sınırsız şiddet uygulayarak, vahşice insanların öldürülmesi, terör yoluna gidilmesi, toplumların ve devletlerin bu yolla ifsat edilmesi, istikrarsızlığın ve kaosun oluşturulması bizim sessiz kalacağımız bir durum değildir.

Ürdün gibi ülkelerle bir araya gelerek ortak operasyon gibi bütün metotları kullandıklarını ifade eden Bakan Fidan, “Bölgemizde DEAŞ'ın tekrar yükselmemesi bizim için çok önemli” dedi.

“ŞİDDET İMPARATORLUĞU ÇÖKMEK ÜZERE”

Terör örgütü PKK ile mücadelenin devam ettiğini belirten Bakan Fidan şunları söyledi: Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek onlar üzerine kurdukları şiddet imparatorluğu artık çökmek üzere. Çok şükür Türkiye'de büyük bir temizlik yapıldı. Irak'taki kardeşlerimiz Sincar'daki işgale göz yumuyorlar. Niye oluyor, onu bilmiyoruz. O herhalde bir müddet sonra kalkar ortadan.

Fidan, Suriye'deki şartların değiştiği, Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'nin varlığının ortadan kaldırılmasının an meselesi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

“BAŞKA BİR POLİTİKAYA DA GEÇİT YOK”

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin, terör örgütü PKK/YPG'ye gardiyan rolü biçtiğine ve terör örgütü "DEAŞ'la mücadele" kılıfında sunduklarına işaret eden Fidan "Bölgede emelleriniz farklıysa, DEAŞ'ı bahane ederek, PKK'yı güçlendirerek, ayakta tutarak Kürt kardeşlerimizi de sömürerek, tıpkı DEAŞ örneğinde olduğu gibi başka bir politikaya hizmet edilmek isteniyorsa, ona da geçit yok. O konuda da çok hassasız, çok yakından takip ediyoruz. Her türlü oyunu görecek durumdayız. Sadece görecek durumda değil, aynı zamanda bozacak durumdayız” dedi.

Kaynak: AA