CHP'nin Çankaya ve Mamak adaylarıyla ilgili yeni iddia: 'Çok sağlam bir bilgi aldım'

Gazeteci Sinan Burhan, CHP'nin Ankara Çankaya ve Mamak Belediye Başkanı adaylarıyla ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

Son Güncelleme:
CHP'nin Çankaya ve Mamak adaylarıyla ilgili yeni iddia: 'Çok sağlam bir bilgi aldım'

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'nda tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, iletişimci yazar Ferhat Murat konuk olarak yer aldı.

Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı programda Sinan Burhan'dan dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi. Burhan "Çankaya’dan çok sağlam bir bilgi aldım." diyerek şunları söyledi:

"Çankaya’dan çok sağlam bir bilgi aldım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çankaya adayının değişimcilerin adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Sayın Özgür Özel’i destekleyen Sercan Çığgın olacağını neredeyse ittifakla söyleniyor. CHP’nin en güçlü Mamak adayını da size söyleyeyim; Metin Özarslan Ankara Kulübü Başkanı."

İYİ Parti'de Ankara bilmecesi: Mansur Yavaş'ın karşısına çıkarılacak aday netleşti gibi, 'bedel ödemek zorunda kalabiliriz'İYİ Parti'de Ankara bilmecesi: Mansur Yavaş'ın karşısına çıkarılacak aday netleşti gibi, 'bedel ödemek zorunda kalabiliriz'Gündem

CHP'li isim Çankaya Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladıCHP'li isim Çankaya Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladıSiyaset

AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na talibimAKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na talibimGüncel

Son Güncelleme:
Trafik cezalarına büyük zam: İşte yeni tutarlar! Trafik cezalarına büyük zam: İşte yeni tutarlar!
Konya'da börk ustası ürettiği eşyalarla popüler oldu! 8 yıldır bu işi yapıyor Konya'da börk ustası ürettiği eşyalarla popüler oldu! 8 yıldır bu işi yapıyor
Topak topak oluyor ve dağılmıyor... Tarhana pişirirken deneyin Topak topak oluyor ve dağılmıyor... Tarhana pişirirken deneyin
İYİ Parti Samsun’da toplu istifa! AKP'ye katıldılar İYİ Parti Samsun’da toplu istifa! AKP'ye katıldılar
ÇOK OKUNANLAR
Sanat dünyasının acı yılı: 2023'te aramızdan ayrılan ünlü isimler 2023'te aramızdan ayrılan ünlü isimler
İstanbul'un üç ilçesi için korkutan açıklama: 'Depremde tamamı sular altında kalabilir' İstanbul'un üç ilçesi için korkutan açıklama: 'Depremde tamamı sular altında kalabilir'
İstanbullular dikkat: Mumları hazırlayın, büyük elektrik kesintisi geliyor! İstanbullular dikkat: Mumları hazırlayın, büyük elektrik kesintisi geliyor!
2024'te hayatımızda neler değişti? 5 yeni uygulama devreye girdi 2024'te hayatımızda neler değişti? 5 yeni uygulama devreye girdi
'Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar alacak' denmişti: Yalanlandı, kazandığı para ortaya çıktı 'Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar alacak' denmişti: Yalanlandı, kazandığı para ortaya çıktı