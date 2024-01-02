CHP'nin Çankaya ve Mamak adaylarıyla ilgili yeni iddia: 'Çok sağlam bir bilgi aldım'

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'nda tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, iletişimci yazar Ferhat Murat konuk olarak yer aldı.

Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı programda Sinan Burhan'dan dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi. Burhan "Çankaya’dan çok sağlam bir bilgi aldım." diyerek şunları söyledi:

"Çankaya’dan çok sağlam bir bilgi aldım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çankaya adayının değişimcilerin adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Sayın Özgür Özel’i destekleyen Sercan Çığgın olacağını neredeyse ittifakla söyleniyor. CHP’nin en güçlü Mamak adayını da size söyleyeyim; Metin Özarslan Ankara Kulübü Başkanı."