CHP'li isim Çankaya Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı

2024 Yerel Seçimleri'ne aylar kala siyaset adaylık açıklamaları ile ısınıyor.

EMİNAĞAOĞLU ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Ankara'da CHP'nin kalesi olarak bilinen Çankaya için kulislere çarpıcı bir bilgi yansıdı.

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Çankaya'dan adaylığını açıkladı.

2015’ten bu yana CHP üyesi olan Eminağaoğlu, İstanbul veya Artvin için milletvekili adaylığı başvurusu yapmıştı.

CHP'nin kalesi olarak bilinen Çankaya'da mevcut belediye başkanlığı görevini Alper Taşdelen yürütüyor.

ÖMER FARUK EMİNAĞAOĞLU KİMDİR?

1967 yılında Artvin’de doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yurdun birçok yerinde ve Yargıtay’da yargıçlık ve Cumhuriyet savcılığı görevi yaptı. Halen Ankara’da avukatlık yapmaktadır.

Türkiye’de yargıç ve savcıların örgütlenmesinde bir ilk olan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’ni kurdu. Kısa adı YARSAV olan Birliğin kurucu başkanlığını ve bir dönem de başkanlığını yaptı.

Türkiye’de yargıç ve savcıların ilk sendikası olan YARGI-SEN’in kurucu başkanlığını ve bir dönem de başkanlığını yaptı. Bu sendika kapatılınca, halen yargıç ve cumhuriyet savcılarının tek sendikası olan Yargıçlar Sendikası’nın kuruluşunda yer aldı ve kurucu başkanlığını ve bir dönem de başkanlığını yaptı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı yaptı. Birçok demokratik kitle örgütünün organlarında görev aldı. Halen birçok demokratik kitle örgütünde üyeliği devam etmektedir.