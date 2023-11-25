Özgür Özel, Saraybosna'da Sonsuz Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek Devlet Günü dolayısıyla bulunduğu Saraybosna’da Sonsuz Ateş Anıtı’na çelenk bıraktı.

Özgür Özel, Saraybosna'da Sonsuz Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraybosna’da; Bosna Hersek Devlet Günü nedeniyle düzenlenen törenler çerçevesinde Sonsuz Ateş Anıtı’na çelenk koydu.

Törenin ardından Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Denis Becirovic ile sohbet eden Özel, “Ülkenizde çok önemli bir görevdesiniz. Siyasi bir akrabanız olarak bu göreve gelmenizden ötürü büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra sağlıklı günlerde daha sağlıklı şekilde görüşmeyi diliyorum” dedi.

Becirovic, “Türkiye ve Bosna iki kardeş ülkedir” dedi ve Türkiye ve Bosna’nın belediyeleri arasındaki kardeş belediye ilişkilerinin artmasını arzu ettiğini dile getirdi.

"EN DÜZEYDE BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Özel, “Bosna Hersek’in tanındığı dönemdeki Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, partimizin önceki genel başkanlarından. Onun da selamını getirdim. Önceki genel başkanlarımızın olduğu gibi benim de Bosna Hersek’e ilgim ve iyi ilişkileri sürdürmek için çabam devam edecek. 25 Kasımlarda ve 11 Temmuzlarda sizinle en üst düzeyde birlikte olacağız” dedi.

Özel, “Belediyeler konusuna gelince, Türkiye nüfusunun yüzde 65’ine partimin belediye başkanları hizmet veriyor. Mart ayındaki seçimlerden sonra bunu artırmayı ümit ediyoruz. Bütün belediye başkanlarıma, Bosna Hersek ile olan kardeş belediyecilik ilişkilerini hem sayısal olarak artırmalarını hem nitelik olarak yükseltmelerinin talimatını vereceğim.”

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