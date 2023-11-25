AKP'de temayül yoklaması yarın yapılacak

Yerel seçimlere aylar kala, gözler partilerin belediye başkan adaylarına çevrildi. AKP’de 160 bine yakın partilinin katılacağı temayül yoklaması da yarın eş zamanlı olarak yapılacak.

AKP’de yaklaşık 6 bin aday adaylığı başvurusu yapıldı. 22 Kasım'da sona eren başvuru sürecinin ardından parti teşkilatı yoklama çalışmalarına yoğunlaştı. 81 ilde çevrim içi gerçekleştirilecek temayül yoklamasında yaklaşık 160 bin AKP'li "Kimi aday olarak görmek istersiniz?" sorusunu yanıtlayacak.

Temayül yoklamasının şeffaf ve tarafsız bir şekilde yapılması için her ilde komisyonlar oluşturuldu. Komisyonlarda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile milletvekilleri bulunuyor.

Belirlenen büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları da adım adım kamuoyuna duyurulacak.