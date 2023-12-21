AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na talibim

Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acer, gazeteci Gürkan Hacır, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Kübra Par'la Farklı Açılar'a konuk oldu. Yayına bağlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkan Vekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler yaklaşırken gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Murat Köse'nın açıklamalarından satır başları:

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TALİBİM"

Par'ın "Ankara’da Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak sizin de adınız geçiyor aday mısınız?" sorusunu Köse "Evet Allah nasip ederse Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına talibim" diyerek yanıtladı.

"ÇOK KISA BİR ZAMAN KALDI"

Sevinç'in "AK Parti Ankara adayını ne zaman açıklar? Beklentiniz nedir, bizler ne zaman Ankara adayını öğreneceğiz?" soruna Köse "Çok kısa bir zaman kaldı. Önümüzdeki hafta ortasına doğru ilan edilecek diye bekliyoruz." cevabını verdi.

"ANKARA’DA İLGİSİZLİKTEN SORUNLAR BİR YUMAĞA DÖNÜŞTÜ"

Köse "Şu anda ulaşım en büyük sorun. Ulaşım sorunu İstanbul’a yetişti. Ankara’da ilgisizlikten sorunlar bir yumağa dönüştü. Ben belediye başkanıyım. Burada partileri konuşsam bence doğru değil. Ben belediyeciliği konuşurum, sokaktayım, sahadayım, mahalledeyim. Söz verdiğimiz projeler vardı. Onları yapmakla mükellefim." ifadelerine yer verdi.

"ANKARA’YI SEL GÖTÜRÜRKEN MANSUR YAVAŞ İL İL GEZDİ"

Köse "Ankara pırıltısını kaybetti. Mahsur Yavaş Ankara’ya bir heyecan katmadı. Ankara’nın artık yeni bir heyecana ihtiyacı var. Mansur Yavaş şehirle ilgilenmedi. Kendi kariyer planı olarak kullandı. Biz hep hizmet ve eser belediyeciliği olarak bu işle uğraştık. Ankara’yı sel götürürken Mansur Yavaş il il gezdi" dedi.

"31 MART GÜMBÜR GÜMBÜR TEKRAR GELECEĞİZ"

Köse sözlerini "Ben iddia ediyorum Allah nasip ederse, 31 Mart tarihinde gümbür gümbür tekrar geleceğiz. İnşallah sabahında da Ankara Büyükşehir Belediyesinin anahtarını milletimizin teveccühüyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teslim edeceğiz." diye sürdürdü.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK HAZIRLIKLARIMIZI BİRLİK İÇİNDE YAPIYORUZ"

Köse, sözlerinin devamında "İttifak konuları darmadağın bir yapıda, biz ise cumhur ittifakı olarak hazırlıklarımızı birlik içinde yapıyoruz. Daha önceden Sayın Mahsur Yavaş’a oy vermiş olanların ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim’ sözlerini sahada çok duyuyoruz." ifadelerini kullandı.