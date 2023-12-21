Turgay Ciner, Susurluk Raporu'nu erişime engelletti

İş insanı Turgay Ciner'den dikkat çeken bir "Susurluk Raporu" hamlesi geldi.

Turgay Ciner, Susurluk Raporu'nu erişime engelletti

Habertürk’ün sahibi iş insanı Turgay Ciner, Wikipedia’da yer alan ve Kutlu Savaş tarafından kaleme alınan Susurluk Raporu için erişim engeli kararı aldırdı.

Free Web Turkey'den Ali safa Korkut'un haberine göre Show TV, Habertürk TV, Habertürk Gazetesi ve Habertürk Radyo’nun sahibi iş insanı Turgay Ciner, hakkındaki usulsüzlük iddiaları da dahil olmak üzere adının geçtiği 200 haber için erişim engeli kararı aldırdı.

Ciner, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinden aldırdığı 18 Aralık tarihli kararla, tıpkı Vikipedi gibi Wikimedia Vakfı’nın projelerinden biri olan Vikikaynak’taki “Susurluk Raporu”nu da erişime engelletti.

Ciner, eski Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş tarafından yazılan Susurluk Raporu’nda uyuşturucu kaçakçılığından ABD ve Belçika’da hapis yatan Ömer Lütfi Topal’la ilişkilendiriliyordu. Ciner'in adı, raporda uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin suçlamaların yer aldığı bölümde geçiyordu.

1997 yılında Radikal gazetesi tarafından kitap olarak yayımlanan raporda, "Kumarhaneler Kralı" Topal’ın ölümü de irdeleniyor, Ciner’in servetinin kaynaklarıyla ilgili çeşitli yorumlar olduğuna da değiniliyordu.

Turgay Ciner, Susurluk Raporu'nu erişime engelletti - Resim : 1

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