Ali Mahir Başarır 'Meral Hanım'la savaşamam' dedi ve ekledi: 'Herhalde burada bir espri yaptı'

Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acer, gazeteci Gürkan Hacır, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Kübra Par'la Farklı Açılar'a konuk oldu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, tv100 yayınına konuk oldu.

AKŞENER: SAVAŞ İLANI OLARAK KABUL EDİYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin iç işlerine diğer partiler tarafından karışıldığını söyleyerek, "Ben bu konuda idmanlıyım. Şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım buyursunlar" yaptığı açıklama programda masaya yatırıldı.

Ali Mahir Başarır'ın açıklamaları şu şekilde;

“BEN BUNU ŞAKA OLARAK KABUL EDİYORUM”

Ben Meral Hanım’la savaşamam. Herhalde burada bir espri yaptı, ben bunu şaka olarak kabul ediyorum. Akşener’in söylediği konularla ilgili benim bir bilgim yok. Şunu bilsin, 85 milyonun oyuna talibiz. Adaylarımız herkesin oyuna talip.

“GİDEN GİDER, GİDENİ TUTAMAYIZ”

İYİ Parti ilk kendi adaylarıyla gideceğini söylediğinde ‘Giden gider, gideni tutmayız’ demiştim ve o gün tartışılmıştı. Aynı noktadayız giden gider, siyasi kararlar alabilirler ama unutmasınlar ki alınan her siyasi tercih yarınlarda toplumsal, siyasal bir yaptırım olur.

"SOMUT BİR ŞEY VARSA SÖYLESİN, CEVABINI VERİRİZ"

Par’ın “Meral Akşener CHP’yi kurumsal olarak İYİ Parti’nin iç işlerine karışmakla ve partisine operasyon çekmekle suçluyor bu suçlamaya ne dersiniz?” sorusuna Başarır “Ne yapmışız ben merak ediyorum. Bu konuda somut olarak bir şey varsa söylesin biz de cevabını veririz.” dedi

"BUNUN SİYASAL SONUCU VARDIR"

Acet'in ‘Siyasal bedeller, toplumsal bedeller olur’ dediniz. Burada kastınız nedir? İYİ Parti kaybeder gireceği adaylarla bunun maliyeti olur mu yoksa muhalefet olarak biz zarar görürüz bunun maliyeti olur mu?" sorusunu Başarır "Öncelikle şunu söyleyeyim, bir karar alınır, bir tercihte bulunulur ve bir oy alır, eğer oyları düşmüşse bunun siyasal bir maliyeti vardır. Oyları artmışsa olumlu anlamda siyasi maliyeti olur. Bunu da İYİ Parti’nin yönetimi takdir edecektir. Eğer ayrı girmeyi düşünüyorlarsa yüzde 10 oyları büyük oranda düşerse bunun siyasal bir sonucu vardır ben bunu kastettim. Yoksa bizim açımızdan ne bedeli olabilir ben tehdit mi edeceğim, asla." diyerek yanıtladı.

"SAVAŞ FALAN YOK"

Başarır "Bu savaş kelimesini seçimlerde bırakalım, Meral Hanım da bıraksın. Savaş falan yok. En sert muhalefeti yapanlardan birisiyim ama hiçbir zaman rakiplerimi savaş olarak görmedim. Biz çıkacağız kazanmak için her şeyi yapacağız ama savaşmıyoruz bence sürçülisan ya da benzetme olmuştur. Sadece teessüf ediyorum. Ben sadece Meral Hanımla demiyorum. 14 Mayıs’ta da ben savaşa gitmediğimi söyledim orada da büyük kavgalar oldu ‘Biz savaşa gitmiyoruz’ dedim. Bu kelimeler doğru kelimeler değil." dedi.

CHP'NİN DEM PARTİ İLE İTTİFAK KURMA NİYETİ VAR MI?

Par'ın Sizin CHP olarak DEM Parti ile seçime birlikte girme, açıktan ittifak kurma niyetiniz var mı?" sorusunu Başarır "Türkiye’deki tüm partilerle görüşülür. Sonuçta 2024 seçimleri çok önemli partinin üst kurulları bu konuda zaten görüşmelerini yapıyor ama dediğim gibi tüm muhalefet bloğundaki partilerle görüşülecek." sözleriyle yanıtladı.

"MERSİN'E ADAY DEĞİLİM"

Ben Mersin’i, Mersin halkını çok seviyorum. Ama ben grup başkanvekiliyim onları milletvekili olarak gayet iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Ben grup başkanvekilliği görevime sonuna kadar devam etmek istiyorum. İçimizden bir arkadaşımız Mersin’e aday olup kazanacak. Ben Mersin’e aday değilim.