Özgür Demirtaş'ın tweeti Nureddin Nebati'yi çıldırttı: 'Nureddin Bey, onu bana söylemeyeceksiniz'

Ekonomist Prof. Dr. Demirtaş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin bazı sitelerde çıkan faizlerle ilgili sözlerini paylaşarak, "Hala konuşuyorsunuz, inanılmaz" dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyada tartıştı. Nebati'nin bazı sitelerde çıkan faizlerle ilgili sözlerini paylaşan Demirtaş, "Hala konuşuyorsunuz, inanılmaz" derken Nebati ise, "Ahlaksız müfteri troller insanlar gördüm. Ama böyle alçakça yalan söyleyen hoca kılıklı insanları görmek midemi bulandırıyor" diye cevap verdi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Nebati'nin "Ne zaman açıklama yapmışım? Yazıklar olsun. Siz ve yalan haberi yazan site yalan dolan ve iftiralarınızda boğulun" sözlerinin ardından ise Demirtaş'tan yeni bir açıklama yaptı.

Demirtaş, Nebati'nin paylaşımını alıntılayarak, şöyle dedi:

"Sayın Nureddin bey, Onu bana değil haberi yapan siteye söyleyeceksiniz. Ben mi haberi yapmışım? Ben bunları söylediğinizi yazan haberi okuduğum zaman yazdım yazdıklarımı. Ayrıca faizi tüm akademik nosyonların aksine ben mi indirdim? Eğer böyle bir şey söylemediğinizi söylüyorsanız ben de yazdıklarımı siliyorum. Ben samimi olarak izlediğiniz ekonomi politikasının ülkeye ağır tahribat verdiğine inanıyorum. Bakın bugün eğer hem Faizler, hem Dolar, hem Enflasyon aynı anda arttı ise Naci Ağbal sonrası yapılan politikalar nedeni ile arttı. Keşke yapılmasaydı."