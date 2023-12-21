'İYİ Partili ismin istifası cebinde' iddiası: 'Yarın bile istifa edebileceği söyleniyor'

Peş peşe istifaların yaşandığı İYİ Parti'de sular durulmazken, kulislerde konuşulanlar da ortaya çıktı. Gazeteci Gürkan Hacır, İYİ Partili bir ismin daha istifasını cebine koyduğunu aktardı.

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'İYİ Partili ismin istifası cebinde' iddiası: 'Yarın bile istifa edebileceği söyleniyor'

Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acer, gazeteci Gürkan Hacır, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Kübra Par'la Farklı Açılar'a konuk oldu.

"YÜKSEL ARSLAN'IN İSTİFASI CEBİNDE"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ile ilgili kulis bilgisi veren Hacır "Yüksel Arslan acaba 1-2 gün içerisinde istifa edecek mi? Ankara’da ben 3-4 ayrı kaynakla konuştum, Yüksel Arslan’ın istifası cebinde. Hatta yarın bile istifa edebileceği söyleniyor." ifadelerine yer verdi.

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İyi parti - istifalar
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