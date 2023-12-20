Türkiye Ormancılar Derneği'nden İlber Ortaylı'ya yanıt: 99 yıldır olduğu gibi ormanlarımıza sahip çıkacağız

Türkiye Ormancılar Derneği, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Hürriyet gazetesinde yer alan "İstanbul'da deprem" başlıklı yazısının "Ormanlar" bölümündeki eleştirilere yanıt verdi.

Ortaylı'nın ormanların tahrip edilmesinde orman mühendisi bürokratların da payının olduğu görüşüne katıldıklarını belirten dernek, "Hükümet ve siyasilerin yoğun baskıları altında mecburen atılan imzalar da olsa orman mühendisliği eğitimi alanların bu konularda çok daha hassas ve korumacı davranması gerektiğini her fırsatta dile getirdiğimizin bilinmesini isteriz" dedi.

Konuya ilişkin orman mühendislerin tahribat ya da usulsüzlüklere ilişkin herhangi bir rapor hazırlamadığını iddia eden Ortaylı'ya tepki gösteren dernek, "Hem derneğimize hem de üyelerimize büyük bir haksızlık yaptığını söylemek zorundayız. Sayın Ortaylı’nın yapılmadığını düşündüğü her şeyi derneğimiz ve derneğimizin orman mühendisi üyeleri yıllardır yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir. Keşke Sayın Ortaylı önyargılı yaklaşımını yazıya dönüştürmeden önce derneğimize bir telefon açsa ya da hiç değilse derneğimizin internet sayfasını göz ucuyla da olsa inceleseydi" diye kaydetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın İlber Ortaylı müsterih olmalıdır. Derneğimiz ve derneğimiz üyesi orman mühendisleri geçen 99 yılda olduğu gibi yarınlarda da ormanlarımıza sahip çıkma kararlılık ve azminde olacaktır. Sayın Ortaylı’nın, bu açıklamayı okuduğunda köklü ve onurlu bir camiaya haksızlık yapmış olduğunu anlayacağını düşünüyoruz. Kendisinden ne derneğimiz ne de üyelerimiz adına bir özür beklentimiz yoktur. Ancak, kamuoyunda gerçeklerle uyumlu olmayan bir algı yaratmaya mani olmak üzere düzeltici bilgilere sonraki yazılarında yer vereceğini beklemenin hakkımız olduğunu düşünmekteyiz."