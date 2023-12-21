İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

İzmir merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde TSK mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5’i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde TSK mahrem yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 5 ilde geçtiğimiz pazartesi günü yeni bir operasyonun düğmesine basıldı.

Soruşturma kapsamında; 1 jandarma üsteğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 1 astsubayın da bulunduğu 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

10 şüpheliden 1’i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 9 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 5’i tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin ise yurtdışında olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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