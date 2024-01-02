Trafik cezalarına büyük zam: İşte yeni tutarlar!

2023'ün son günlerinde asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zammın ardından 2024, özellikle kamu hizmetlerine yapılan zamlarla başladı.

Zamlardan trafik kuralı ihlallerinde verilen cezalar da nasibini aldı. Duvar'ın aktardığına göre 2024 yılında uygulanacak ceza tutarları şöyle:

- Alkollü araç kullanma, ilk yalanma: 6 bin 440 TL

- Alkollü araç kullanma, ikinci yakalanma: 8 bin 075 TL

- Alkollü araç kullanma, üçüncü yakalanma: 12 bin 978 TL

- Uyuşturucu ya da alkol testini kabul etmemek: 18 bin 453 TL

- Plakasız araç kullanmak: 8 bin 167 TL

- Usulsüz çakar ya da siren kullanmak: 6 bin 440 TL

- Drift atmak: 32 bin 234 TL

- Engelliler için ayrılan yere park etmek: bin 383 TL

- Ehliyetsiz araç kullanmak: 12 bin 978 TL

- Emniyet kemeri takmamak: 691 TL

- Emniyet şeridini ihlal etmek: 6 bin 440 TL

- Hız sınırını yüzde 10-30 oranlarına aşmak: bin 507 TL

- Hız sınırını yüzde 30-50 oranlarına aşmak: 3 bin 136 TL

- Hız sınırını yüzde 50 oranından daha az oranda aşmak: 6 bin 440 TL

- Kırmızı ışıkta geçmek: Bin 507 TL.