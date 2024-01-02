Ağabey ve kardeşin kavgası kanlı bitti

Çorum’da ağabey ve kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı. Kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Ağabey ve kardeşin kavgası kanlı bitti

Olay, Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C.E. (16) ile ağabeyi M.M.E. (23), Beytepe 3. Cadde üzerindeki ikametlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.C.E. üzerinde bulundurduğu bıçak ile ağabeyi M.M.E.’yi elinden bıçakladı. Kavga seslerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı ağabey, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklama olayını gerçekleştiren kardeş A.C.E. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Üsküdar’da istinat duvarının çökmesi sonucu bir bina boşaltıldı Üsküdar’da istinat duvarının çökmesi sonucu bir bina boşaltıldı
Topak topak oluyor ve dağılmıyor... Tarhana pişirirken deneyin Topak topak oluyor ve dağılmıyor... Tarhana pişirirken deneyin
İçişleri Bakanlığı önünde yakalanan şüpheli şahsın kimliği belli oldu: 'Hakkında kayıp ihbarı var' İçişleri Bakanlığı önünde yakalanan şüpheli şahsın kimliği belli oldu: 'Hakkında kayıp ihbarı var'
Akın akın oraya göç ettiler! Türkiye'den birçok kişi taşındı Akın akın oraya göç ettiler! Türkiye'den birçok kişi taşındı
Celal Ülgen'in sağlık durumu nasıl? Kızı Deniz Ülgen Şener'den açıklama Celal Ülgen'in sağlık durumu nasıl? Kızı Deniz Ülgen Şener'den açıklama
İçişleri Bakanlığı önünde panik anları: Şüpheli etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı önünde panik anları
ÇOK OKUNANLAR
Sanat dünyasının acı yılı: 2023'te aramızdan ayrılan ünlü isimler 2023'te aramızdan ayrılan ünlü isimler
İstanbul'un üç ilçesi için korkutan açıklama: 'Depremde tamamı sular altında kalabilir' İstanbul'un üç ilçesi için korkutan açıklama: 'Depremde tamamı sular altında kalabilir'
İstanbullular dikkat: Mumları hazırlayın, büyük elektrik kesintisi geliyor! İstanbullular dikkat: Mumları hazırlayın, büyük elektrik kesintisi geliyor!
2024'te hayatımızda neler değişti? 5 yeni uygulama devreye girdi 2024'te hayatımızda neler değişti? 5 yeni uygulama devreye girdi
'Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar alacak' denmişti: Yalanlandı, kazandığı para ortaya çıktı 'Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar alacak' denmişti: Yalanlandı, kazandığı para ortaya çıktı