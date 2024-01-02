Celal Ülgen'in sağlık durumu nasıl? Kızı Deniz Ülgen Şener'den açıklama

Avukat Celal Ülgen'in kızı Deniz Ülgen Şener, babasının son sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

Celal Ülgen'in sağlık durumu nasıl? Kızı Deniz Ülgen Şener'den açıklama

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden Avukat Celal Ülgen’in kızı Deniz Ülgen Şeren, babasının sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Ergenekon ve Balyoz gibi birçok davanın avukatı Celal Ülgen, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ülgen’in rahatsızlığını sosyal medya hesabından duyuran, meslektaşı Hüseyin Ersöz, avukatın hayati tehlikeyi atlattığını ve tedavisinin hastanede devam ettiğini yazdı. Beyin damarındaki daralma nedeniyle hastaneye kaldırılan Ülgen’in kızı, babasının sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Avukat Celal Ülgen, hastaneye kaldırıldıAvukat Celal Ülgen, hastaneye kaldırıldıGüncel

Fatih Sultan Mehmet Araştırma Hastanesi’nde Ülgen’e cerrahi müdahalede bulunulduğunu aktaran Şeren, yüzde 100 başarılı bir müdahalenin ardından, Ülgen’i LIV Hospital İstinye Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdıklarını söyledi. Şeren, Ülgen’in çok kısa sürede sağlığına kavuşacağını da söyledi.

Celal Ülgen'in sağlık durumu nasıl? Kızı Deniz Ülgen Şener'den açıklama - Resim : 2

Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
Üsküdar’da istinat duvarının çökmesi sonucu bir bina boşaltıldı Üsküdar’da istinat duvarının çökmesi sonucu bir bina boşaltıldı
İçişleri Bakanlığı önünde yakalanan şüpheli şahsın kimliği belli oldu: 'Hakkında kayıp ihbarı var' İçişleri Bakanlığı önünde yakalanan şüpheli şahsın kimliği belli oldu: 'Hakkında kayıp ihbarı var'
Astım, bronşit, nefes darlığı bir çok sorunu önlüyor! 1 kaşığı bile etkili Astım, bronşit, nefes darlığı bir çok sorunu önlüyor! 1 kaşığı bile etkili
ÇOK OKUNANLAR
Sanat dünyasının acı yılı: 2023'te aramızdan ayrılan ünlü isimler 2023'te aramızdan ayrılan ünlü isimler
İstanbul'un üç ilçesi için korkutan açıklama: 'Depremde tamamı sular altında kalabilir' İstanbul'un üç ilçesi için korkutan açıklama: 'Depremde tamamı sular altında kalabilir'
İstanbullular dikkat: Mumları hazırlayın, büyük elektrik kesintisi geliyor! İstanbullular dikkat: Mumları hazırlayın, büyük elektrik kesintisi geliyor!
2024'te hayatımızda neler değişti? 5 yeni uygulama devreye girdi 2024'te hayatımızda neler değişti? 5 yeni uygulama devreye girdi
'Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar alacak' denmişti: Yalanlandı, kazandığı para ortaya çıktı 'Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar alacak' denmişti: Yalanlandı, kazandığı para ortaya çıktı