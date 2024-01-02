Celal Ülgen'in sağlık durumu nasıl? Kızı Deniz Ülgen Şener'den açıklama

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden Avukat Celal Ülgen’in kızı Deniz Ülgen Şeren, babasının sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Ergenekon ve Balyoz gibi birçok davanın avukatı Celal Ülgen, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ülgen’in rahatsızlığını sosyal medya hesabından duyuran, meslektaşı Hüseyin Ersöz, avukatın hayati tehlikeyi atlattığını ve tedavisinin hastanede devam ettiğini yazdı. Beyin damarındaki daralma nedeniyle hastaneye kaldırılan Ülgen’in kızı, babasının sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Fatih Sultan Mehmet Araştırma Hastanesi’nde Ülgen’e cerrahi müdahalede bulunulduğunu aktaran Şeren, yüzde 100 başarılı bir müdahalenin ardından, Ülgen’i LIV Hospital İstinye Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdıklarını söyledi. Şeren, Ülgen’in çok kısa sürede sağlığına kavuşacağını da söyledi.