CHP'den Muğla İçin TBMM'ye Soru Önergesi

CHP Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla'nın ekonomi ve çevre temelli birçok sorunu olduğunu belirterek, çözüm yollarının belirlenmesi için TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulması için önerge sundu.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
CHP'den Muğla İçin TBMM'ye Soru Önergesi

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla’nın pek çok sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) dile getirerek çözüm yolları için Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verdi. Uzun, turistik anlamda çok önemli olan kentin her taraftan saldırı altında olduğunu söyleyerek, Muğlalıların devlete ödediği verginin yalnızca onda birini yatırım olarak gördüklerini savundu.

2024 yılında çalışan ve üreten Muğlalılara 44 milyar 773 milyon lira vergi tahakkuk ettirilip bunun 37 milyar 932 milyon 932 bin lirasının tahsil edildiğini belirten Uzun, Muğla’da yatırımlara ayrılan ödeneklerin tahakkuk ettirilen verginin yaklaşık 7’de birini bulduğunu aktardı.

'VERİLEN SÖZLER TUTULMUYOR'

İktidarın birçok konuda Muğlalılara söz verdiğini ama tutmadığını söyleyen Uzun, şunları söyledi:

”Verdiğinin karşılığını alamayan Muğla’mız birçok alanda adeta öksüz bırakılmıştır. Turizm sektörünün yaşadığı sorunlar, yaz sezonunda trafik çilesi ve su sorunu başta olmak ilimiz birçok problemle kendi başına mücadele etmektedir.

Son yıllarda orman yangınları nedeniyle yüzbinlerce hektar ormanını kaybeden Muğla’mız yanan ormanların yerine yapılaşmanın, yöre halkının itirazı olan birçok projenin ve kontrolsüz madenciliğin kurbanı edilmektedir.

Devlet Su İşleri tarafından uzun süredir yatırım yapılmadığı için birçok ilçemizde su sorunu yaşanmakta ve bu sorun başta turizm olmak üzere, tarımsal faaliyetleri ve yaşamı olumsuz etkilemektedir.

Tarımsal faaliyetler yeterince desteklenmediği için Muğla’da çiftçiler tarımdan hızla uzaklaşmakta ve bölgede üretilen stratejik birçok ürünün üretimi düşmektedir."

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Kaynak: Haber Merkezi

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