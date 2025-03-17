Konya’nın Tarım Devi İflas Etti! Kimse Beklemiyordu

TARIM SEKTÖRÜNDE ENDİŞE YARATTI

Bölgede uzun yıllardır faaliyet gösteren Koçaker Tarım, tarım makineleri ve ekipmanları üretimiyle biliniyordu. Şirketin iflas etmesi, başta Konya ve çevresindeki çiftçiler olmak üzere tedarikçiler ve çalışanlar için belirsizlik yarattı.