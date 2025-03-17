Konya’nın Tarım Devi İflas Etti! Kimse Beklemiyordu

Küresel ekonomik krizin etkileri sürerken, Türkiye’de iflas haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak, Konya’nın Karapınar ilçesinde faaliyet gösteren tarım sektörünün köklü firmalarından Koçaker Tarım için iflas kararı verildi.

Kaynak: Merhabahaber

İflas Konkordato Konya
Konya’nın Tarım Devi İflas Etti! Kimse Beklemiyordu - Resim: 1

Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Koçaker Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasına hükmetti. Mahkeme tarafından 5 Mart 2025 tarihinde alınan karara göre, şirketin iflası saat 10.25 itibarıyla resmen ilan edildi.

Merhabahaber'de yer alan habere göre, Karapınar İcra Dairesi tarafından yayımlanan duyuruda, İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi gereğince iflas kararının kamuoyuna ilanen bildirildiği belirtildi.

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Konya’nın Tarım Devi İflas Etti! Kimse Beklemiyordu - Resim: 2

TARIM SEKTÖRÜNDE ENDİŞE YARATTI

Bölgede uzun yıllardır faaliyet gösteren Koçaker Tarım, tarım makineleri ve ekipmanları üretimiyle biliniyordu. Şirketin iflas etmesi, başta Konya ve çevresindeki çiftçiler olmak üzere tedarikçiler ve çalışanlar için belirsizlik yarattı.

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Konya’nın Tarım Devi İflas Etti! Kimse Beklemiyordu - Resim: 3

Ekonomik zorluklar ve sektördeki dalgalanmalar nedeniyle zor günler geçiren firmanın iflası, Konya’nın tarım sektöründe önemli bir boşluk oluşturacak. Şirketin iflas sürecinin nasıl ilerleyeceği ve alacaklıların nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

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