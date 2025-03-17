Konya’nın Tarım Devi İflas Etti! Kimse Beklemiyordu
Küresel ekonomik krizin etkileri sürerken, Türkiye’de iflas haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak, Konya’nın Karapınar ilçesinde faaliyet gösteren tarım sektörünün köklü firmalarından Koçaker Tarım için iflas kararı verildi.
Kaynak: Merhabahaber
Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Koçaker Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasına hükmetti. Mahkeme tarafından 5 Mart 2025 tarihinde alınan karara göre, şirketin iflası saat 10.25 itibarıyla resmen ilan edildi.
Merhabahaber'de yer alan habere göre, Karapınar İcra Dairesi tarafından yayımlanan duyuruda, İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi gereğince iflas kararının kamuoyuna ilanen bildirildiği belirtildi.
TARIM SEKTÖRÜNDE ENDİŞE YARATTI
Bölgede uzun yıllardır faaliyet gösteren Koçaker Tarım, tarım makineleri ve ekipmanları üretimiyle biliniyordu. Şirketin iflas etmesi, başta Konya ve çevresindeki çiftçiler olmak üzere tedarikçiler ve çalışanlar için belirsizlik yarattı.
Ekonomik zorluklar ve sektördeki dalgalanmalar nedeniyle zor günler geçiren firmanın iflası, Konya’nın tarım sektöründe önemli bir boşluk oluşturacak. Şirketin iflas sürecinin nasıl ilerleyeceği ve alacaklıların nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.