İcradaki Dosya Sayısı Patladı, 22 Milyon 785 Bin…

CHP’li Fethi Gürer, vatandaşların artan borç yükü ve düşük gelir dolayısıyla istediği sağlıklı gıdaya erişemez noktada olduğunu; karnının doyuramaz hale gelen vatandaşın açlıktan midesinin guruldadığını söyledi.

Gürer kime dokunsalar bin dert işittiklerini belirterek, gelen verilerin de ödenemeyen borçlar nedeniyle icralardaki artışı gözler önüne serdiğine dikkat çekti. Hastanelerdeki hasta sayısındaki arışın da sağlıksız ve yetersiz beslenmenin bir sonucu olduğunu ifade etti.

İCRADAKİ DOSYA SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Resmi verilerdeki son gelişmelere dikkat çeken Gürer, icra dosyalarındaki artışın durmadığını, her icra dosyasının yeni bir der ve sorun olduğunu dile getirerek, bu durumu “Borcu ödeyemeyen için bu durum, işini ve varlığını kaybedip zor şartlarda yaşamın başladığının işareti demek” ifadeleriyle özetledi.

İcra dairelerine 1 Ocak ile 14 Mart tarihleri arasından UYAP üzerinden gelen dosya sayısının 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,8 artışla 2 milyon 165 bin olduğunu açıklayan Gürer, dosya sayısındaki artışın yaşananların göstergesi olduğunu ifade etti.

DERDEST DOSYA SAYISI 22 MİLYON 785 BİN

Yine 2025 yılının aynı tarih aralığında 1 milyon 633 bin dosyanın ya sonuçlandırıldığını ya da işlemden kaldırılmış görüldüğünü belirten Gürer, UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest pozisyonunda bulunan toplam dosya sayısının 14 Mart itibariyle 22 milyon 785 bine yükseldiğini; bu veriyle birlikte derdest dosya sayısının son 1 yıl içerisinde net olarak 1 milyon 247 bin adet arttığı söyledi.

ÇİFTÇİ TRAKTÖRÜNÜ KAYBEDİYOR

İcralık durumdaki çiftçilere de değinen Gürer, çiftçilerin tarımın içinde kalması için en azından toprağının, ekipmanının ve traktörünün icradan satılmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Gürer bu konuda kanun teklifi verdiğini ve borçların 2027 yılına kadar ötelenerek faiz alınmaması gerektiğini ifade etti.