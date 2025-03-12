Bankalar Rekor Kırdı, Vatandaş Borca Battı: İcralar Patladı

Bankacılık sektörü, 2025 yılı ocak ayında net karını yüzde 48,2 artırarak 47,3 milyar liraya çıkardı. Kamu bankaları ise adeta rekor kırdı. Kar artışı yüzde 198,3 oldu. Ancak özel ve yabancı sermayeli bankalar daha sınırlı bir büyüme kaydetti ve yalnızca yüzde 19 artışla yetindi.

Bankaların devasa kar artışına karşın, KOBİ’ler, çiftçiler ve bireysel borçlular için tablo giderek kararıyor.

KOBİ’LER BORÇ SARMALINDA

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış çarpıcı açıklamalarda bulunarak veriler paylaştı. Ocak ayında KOBİ’lerin bankalara olan kredi borcu 114,8 milyar lira daha artarak 4 trilyon 487 milyar liraya ulaştı. Üstelik 6 binden fazla KOBİ, borçlarını ödeyemediği için icra takibine düştü.

ÇİFTÇİNİN TARLASI BORCA ÇALIŞIYOR!

Tarım sektörü de borç batağında. Çiftçilerin bankalara olan borcu 21,1 milyar lira artarak 890 milyar liraya yükseldi. Üstelik bu borcun 705 milyar lirası kamu bankalarına, 184 milyar lirası özel bankalara ait.

Daha da vahimi, çiftçilerin icralık borçları da giderek büyüyor. Ocak ayında 1 milyar lira daha artarak 4,5 milyar liraya ulaştı.

İCRALAR PATLADI

Bankalara borçlanan sadece işletmeler değil. Bireysel kredi ve kredi kartı borçları da hızla yükseliyor. Son bir ayda vatandaşların bankalara olan borcu 78,8 milyar lira artarak 4 trilyon 206 milyar liraya çıktı.

Bireysel krediler: 2 trilyon 209 milyar lira

Kredi kartı borçları: 1 trilyon 997 milyar lira

İcraya düşen bireysel borç: 144 milyar lira

Son bir ayda icralık olan kişi sayısı: 303 bin

Toplam icralık vatandaş: 4 milyon

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

CHP'li Gülcan Kış, vatandaşın yoksullaştığının altını çizerek erken seçim çağrısında bulundu:

"Kazanan bankalar, kaybeden halk. İktidar hâlâ masallar anlatıyor ama gerçekler ortada. Bu sistem devam edemez. Erken seçim kaçınılmaz."