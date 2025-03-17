Murat Ülker'den Ses Getirecek Röportaj! Dini Kimlik, Siyasi Görüş... Tek Tek Hepsini Yanıtladı: 'Milliyim, Müslümanım'

Türkiye’nin en zengin iş insanı Murat Ülker sadece iş dünyasındaki haberlerle değil zaman zaman özel hayatı nedeniyle de sık sık gündeme geliyordu. Ülker, hakkında yapılan spekülasyonlara ve merak edilen sorulara bizzat kendi ağzından yanıt vermeyi tercih etti. LinkedIn üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Murat Ülker ailesinin kökenlerinden, siyasi görüşüne, eğitimine kadar birçok konuya açıklık getirdi.

İşte 'Murat Ülker'in Murat Ülker'le röportajı 1' başlığı ile yaptığı samimi paylaşımda öne çıkan detaylar...

“YAHUDİ DEĞİLİM, TATARIM”

Zaman zaman hakkında Yahudi olduğuyla ilgili iddialar dolaşan Ülker, aile kökenlerine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“Babam, yaşadığı kötü olaylar nedeniyle Kırım’a pek ilgi duymuyordu ama ben geçmişin izlerini sürdüm. Ailemiz Osmanlı’nın Evlad-ı Fatihan neslinden geliyor. Ancak bazen sosyal medyada asılsız iddialar ortaya atılıyor. ‘Hazar Yahudisi’, ‘Karay Türkü’ gibi şeyler söyleniyor. Bunlar temelsiz iddialar. Biz Hazar veya Karay Türkü değiliz, ancak Tat’ız; yani sahilde yaşayan melez bir Tatar topluluğuyuz.”

SİYASİ GÖRÜŞÜ İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Eğitim hayatına dair de açıklamalarda bulunan Ülker, “Babam ve büyük amca oğlum İstanbul Erkek Lisesi mezunuydu. Ama buraya sadece aile geleneğinden dolayı gitmedim, kazandım ve 4. oldum. Boğaziçi Üniversitesi’ni tercih etmemin nedeni ise 1977’de Türkiye’de eğitimini İngilizce sürdüren en iyi okul olmasıydı” ifadelerini kullanırken, eğitim yıllarında her türlü siyasi grubun içinde arkadaşlarının olduğunu ancak kendisini belirli bir ideolojiyle tanımlamadığını dile getirdi.

“MAHMUT BAYRAM HOCA’DAN EĞİTİM ALDIM”

“Dini bütün bir ailede mi büyüdünüz?” sorusu yöneltilen Murat Ülker, ilk din eğitimini Mahmut Bayram Hoca’dan aldığını ve ailesinin dini hassasiyetlere önem verdiğini ancak bunun aşırılığa kaçmadan yaşandığını belirtti.

“MİLLİYİM, MÜSLÜMANIM”

Sosyal medyada hakkında çıkan spekülasyonlara da değinen Ülker, bu tür iddiaların hiçbir dayanağı olmadığını belirterek, “Bazen ‘Atatürkçü’ olduğum söylenir, bazen ‘muhafazakâr kesime ihanet ettiğim’ iddia edilir. Gerçek şu ki, ben hiçbir zaman bir ideolojinin ya da siyasi grubun içinde olmadım. İşimi yaptım, ülkem için çalıştım. Ama ne yazık ki sosyal medya dünyasında saçma sapan iddialar tık getirdiği için yayılıyor. Milliydim, Müslümandım ama hiçbir zaman bunlara -cı, -ci eklemedim” dedi.

'80'LERDE BÜTÜN AİLE SİLAH EĞİTİMİ ALDIK'

80'li yıllarda silah eğitimi aldığını açıklayan Ülker, "80’li yıllara girerken, askeri darbeye doğru gidilen ortamda ben ve ablam Ahsen Hanım silah eğitimi aldı. Sıkıyönetim komutanları ailenin ölüm listesinde olduğunu belirtiyordu. Devletin güvenlik sorunu yaşayanlara yakın koruma vermesi sınırlı olduğundan babam fedailer kiralamıştı. Silah eğitimini bütün sülale almıştı ve silahlıydık; ama bu normaldi bizim için” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi