Elektrik ve İnşaat Devi Ulutaş İflas Batağında! Mahkemeden Yeni Karar
1980 yılında enerji ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermek amacıyla kurulan ve 1985’te ticari faaliyetlerine başlayan Ulutaş İnşaat, iflas başvurusu yapmıştı. Mahkeme, şirketin konkordato talebini değerlendirdi ve dikkat çeken bir karar aldı.
Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen karar doğrultusunda, Ulutaş İnşaat'a yönelik geçici mühlet süresi iki ay daha uzatıldı.
13 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olacak olan uzatma kararı, şirketin mali durumunu toparlayabilmesi için önemli bir fırsat tanıyacak.
KONKORDATO KARARI VERİLEN ŞİRKETLER
Mahkeme, konkordato başvurusu yapan Süleyman Berkin Ulutaş, Avni Ulutaş İnşaat Elektrik Taahhüt A.Ş. ve Ulutaş İnşaat Elektrik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi için de aynı şekilde geçici mühlet kararını 13 Mart 2025'e kadar uzatma kararı aldı.