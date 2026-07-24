CHP'de Büyük Kopuşun Ardından Kılıçdaroğlu'ndan İlk Hamle

CHP'deki büyük ayrılığın ardından Kemal Kılıçdaroğlu ilk adımını attı. CHP lideri, pazar günü milletvekilleriyle bir araya gelerek son gelişmeleri masaya yatıracak.

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CHP'de Büyük Kopuşun Ardından Kılıçdaroğlu'ndan İlk Hamle
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CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan ayrışma, Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin Yeni Parti'ye katılmasıyla yeni bir aşamaya geçti. Bu ayrılığın ardından CHP'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 135'ten 44'e geriledi ve parti Meclis'te beşinci sıraya düştü.

KILIÇDAROĞLU HAREKETE GEÇTİ

Gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ilk adımını attı. Kılıçdaroğlu, son siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere milletvekillerini 26 Temmuz Pazar günü saat 15.00'te CHP Genel Merkezi'nde toplantıya çağırdı.

Milletvekillerine gönderilen davet yazısında, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında, yaşanan son siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla tüm milletvekillerimizle toplantı gerçekleştirilecektir. Arkadaşlarımızın eksiksiz katılımı önemlidir" denildi.

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Kaynak: DHA

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