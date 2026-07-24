YENİ Parti'yi Kuran Özgür Özel'e 'Hemşehri' Çalımı: Saatler Kala Karar Değiştirdi

Özgür Özel’in CHP’ye kazandırdığı hemşehrisi Selma Aliye Kavaf’ın, YENİ Parti’nin kurucuları arasında yer almaktan son anda vazgeçtiği öne sürüldü. Kavaf’ın CHP’de de kalmayarak AK Parti’ye geçeceği iddiası siyasi kulisleri hareketlendirdi.

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YENİ Parti'yi Kuran Özgür Özel'e 'Hemşehri' Çalımı: Saatler Kala Karar Değiştirdi
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Özgür Özel'in bizzat davet ederek CHP'ye kattığı Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf'ın, YENİ Parti'nin kuruluşuna saatler kala rotasını değiştirdiği öne sürüldü.

Gazete Pencere'den Yıldız Yazıcıoğlu'nun haberine göre, ilk etapta Özel ile birlikte hareket ederek Yeni Parti'ye geçeceğini beyan eden Kavaf'ın kararından vazgeçtiği, CHP'de de kalmayarak eski partisi AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

DEVA Partisi'nden ayrıldıktan sonra Özgür Özel'in hemşehri davetiyle CHP saflarına katılan Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf'ın transferi, partide tartışmalara neden olmuştu.

TEPKİLERE RAĞMEN...

Eski Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olan Kavaf, geçmişteki açıklamaları ve Aile Bakanlığı dönemindeki tutumu nedeniyle CHP Kadın Kolları ile bazı parti örgütlerinin eleştirilerine hedef olmuştu. Ancak Özel, partiden gelen tepkilere rağmen hemşehrisine rozetini bizzat takmıştı.

YENİ Parti'yi Kuran Özgür Özel'e 'Hemşehri' Çalımı: Saatler Kala Karar Değiştirdi - Resim : 1

KARARINI SON SAATLERDE VERDİ

İddiaya göre, Özel'in ayrılığıyla birlikte YENİ Parti'nin kurucular kurulu arasında yer alması beklenen Kavaf, son 48 saatte kararını değiştirdi.

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Kaynak: Gazete Pencere

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