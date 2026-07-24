Bahçeli'den Özel'e Tebrik Telefonu: 'Hayırlısı Olsun'

Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin yeni parti kararının ardından kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini açıkladı. Özel, Bahçeli'nin "Keşke ayrılık olmasaydı, CHP'nin bütün halinde olmasını isterdik. Hayırlısı olsun" dediğini aktardı.

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Bahçeli'den Özel'e Tebrik Telefonu: 'Hayırlısı Olsun'
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CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan ayrışma, Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin Yeni Parti'yi kurmasıyla yeni bir aşamaya geçti. Bu ayrılığın ardından CHP'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 135'ten 44'e geriledi ve parti Meclis'te beşinci sıraya düştü.

Özel'e ilk tebrik telefonu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli'nin, yeni parti kararının açıklanmasından bir gün önce kendisini telefonla aradığını belirten Özel, görüşmede iyi dileklerini ilettiğini söyledi.

'KEŞKE AYRILIK OLMASAYDI'

Bahçeli'nin, "Keşke ayrılık olmasaydı" diyerek CHP'nin bütünlüğünü korumasını temenni ettiğini aktaran Özel, "CHP'nin bütün halinde olmasını istemiştik. Şartlar buraya geldi, hayırlısı olsun dedi. Daha sonra da bu yönde bir değerlendirme yaptı. İyi niyetli ve hakkaniyetli bir değerlendirmedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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