CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Yerlikaya ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bombalı saldırı girişimine ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir görüşme gerçekleştirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki terör saldırısının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla aradı.
Görüşmede İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önündeki saldırı girişimi ele alındı. Yaralı emniyet mensuplarının sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: İHA