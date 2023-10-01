Ankara'daki terör saldırısı sonrası siyasilerden ilk tepkiler

İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.

Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum."

LİDERLERDEN İLK TEPKİ

Meclis'in açılacağı gün meydana gelen patlamaya siyasi parti liderlerinden de tepki geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara’da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz! Geçmiş olsun Türkiye’m." ifadelerini kullandı.

Ankara’da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz! Geçmiş olsun Türkiye’m.🇹🇷 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 1, 2023

AKŞENER: RABBİM MİLLETİMİZE TEKRARINI YAŞATMASIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ankara Kızılay'da meydana gelen terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı etkisiz hâle getiren kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyor, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimize tekrarını yaşatmasın..." ifadelerini kullandı.

Ankara Kızılay'da meydana gelen terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Saldırıyı etkisiz hâle getiren kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyor, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum.



Rabbim milletimize tekrarını yaşatmasın... — Meral Akşener (@meral_aksener) October 1, 2023

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise "İçişleri Bakanlığı’na 2 terörist tarafından bombalı ve roketatarlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Teröristler öldürülmüştür. İçişleri Bakanlığımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade ederim." diye yazdı.

İçişleri Bakanlığı’na 2 terörist tarafından bombalı ve roketatarlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Teröristler öldürülmüştür. İçişleri Bakanlığımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade ederim. @zaferpartisi @TC_icisleri — Ümit Özdağ (@umitozdag) October 1, 2023

"TERÖRE HİÇBİR ZAMAN BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Emniyet Teşkilatımıza geçmiş olsun. Teröre hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz." mesajını paylaşırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kızılay'da hain teröristlerin düzenlediği patlamada yaralanan emniyet memurlarımıza acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanlığımız ve Sn. @AliYerlikaya başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

Emniyet Teşkilatımıza geçmiş olsun. Teröre hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz. https://t.co/pCvU9zalUP — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 1, 2023

Kızılay'da hain teröristlerin düzenlediği patlamada yaralanan emniyet memurlarımıza acil şifalar diliyorum.



İçişleri Bakanlığımız ve Sn. @AliYerlikaya başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 1, 2023

CHP Grup Başkanı ve CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde yaşanan terörist saldırıyı lanetliyor, yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum."

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde yaşanan terörist saldırıyı lanetliyor, yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 1, 2023

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da X hesabından şunları kaydetti:

"KAMUOYUMUZA…

Bugün sabah saatlerinde Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na yönelik bombalı bir saldırı gerçekleştirilmiş ve emniyet güçlerimizin müdahelesi sonucu iki terörist öldürülmüştür. Asla unutulmamalıdır ki, Ülkemizin huzur ve dirliğini hedef alan bu hain eylemler karşısında millet olarak bir ve beraber olmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle yaralanan kahraman emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimize geçmiş olsun!"