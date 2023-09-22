CHP İstanbul’da ilk aday belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanlığı için resmi olarak adaylığını ilk açıklayacak isim Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik oldu. Değişimcilerin adayı olarak bilinen Çelik, yarın CHP İl binasında adaylığını açıklayacak.

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CHP İstanbul’da ilk aday belli oldu

Seçimlerden sonra başlayan değişim tartışmalarının etkisinin sürdüğü CHP'de ilçe kongrelerinden sonra sıra il kongrelerine geldi.

CHP'nin en çok üyesinin ve delegesinin olduğu İstanbul'da değişimciler ile Genel Merkez arasındaki hamlelerin ne olacağı takip ediliyor.

Kulislerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek adaylı bir kongre istediği iddiaları dillendirilmişti.

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İLK ADAY BELLİ OLDU

CHP İstanbul İl Başkanlığı için resmi olarak adaylığını ilk açıklayacak isim Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik oldu.

Değişimcilerin adayı olarak bilinen Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"ADAYLIK AÇIKLAMASINA DAVET

CHP İstanbul İl Başkanlığına adaylığımı açıklayacağım toplantımıza katılımınızdan onur duyarım.

23 Eylül Cumartesi
14.00
CHP İstanbul İl Binası
Huzur Mah. Azerbeycan Cad. No: 2 Sarıyer
(Galatasaray Stadyumu Yanı)"

Kaynak: Gerçek Gündem

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CHP İstanbul Kemal Kılıçdaroğlu
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