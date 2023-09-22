Yılmaz Tunç’a, Tahir Elçi’nin dosyası soruldu

Diyarbakır’da bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, Diyarbakır Baro Başkanlığı'nı ziyaretinde gündem yine öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi’nin dosyası oldu. Tunç, önümüzdeki süreçte yargılama bilgisine sahip olduktan sonra elinden geleni yapacağını söyledi.

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Yılmaz Tunç’a, Tahir Elçi’nin dosyası soruldu

Diyarbakır’da bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Diyarbakır Baro Başkanlığını ziyaretinde gündem yine öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi’nin dosyası oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır ziyaretleri kapsamında iki yardımcısı, Diyarbakır Valisi ve Ak Parti milletvekilleri ile Diyarbakır Barosunu ziyaret etti. Baro Başkanı Nahit Eren ve yönetim kurulu üyeleri ile kısa süren bir görüşme gerçekleştiren Adalet Bakanına beklendiği gibi Tahir Elçi dosyası soruldu.

BAKANA YARGILAMANIN ETKİSİZLİĞİ SORULDU

CEGA Medya’dan Ferit Aslan’ın edildiği bilgilere göre, Adalet Bakanı Tunç’a görüşmede Tahir Elçi yargılamasında yargının etkisizliği soruldu. Bakan Tunç, dosya hakkında çok bilgiye sahip olmadığını, bu nedenle bir yorumda bulunamayacağını söylemekle yetindi.

Tahir Elçi dosyasına özel bir ilgisi olduğunu ve her yıldönümü anlamalarında mecliste konuşmalarında bunu sık sık dile getirdiğini söyleyen Tunç, önümüzdeki süreçte yargılama bilgisine sahip olduktan sonra elinden geleni yapacağını söyledi.

Görüşmede, Diyarbakır Barosuna ait bir binanın olmadığını ve bunun Bakanlık tarafından tahsisinin yapılması gerektiği de hatırlatıldı. Bakan Yılmaz Tunç, bu konuda da yardımcı olma sözü verdi.

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