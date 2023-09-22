Avrupa Konseyi'nden Demirtaş kararı: Yargılama öncesi tutukluluğu gizli bir amaç taşıyor

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararını bugün açıkladı. Komiteye göre, Demirtaş’ın yargılama öncesi tutukluğu gizli bir amaç taşıyor.

Melisa Gülbaş Melisa Gülbaş
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Avrupa Konseyi'nden Demirtaş kararı: Yargılama öncesi tutukluluğu gizli bir amaç taşıyor

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Fransa’nın Strazburg şehrinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) karar ve hükümlerinin uygulanmasını denetlemek üzere 19-21 Eylül tarihleri arasında toplandı.

İş insanı Osman Kavala ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında uygulanmayan AİHM kararlarını da görüşen Komite, alınan kararları bugün açıkladı.

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“DEMİRTAŞ’IN YARGILAMA ÖNCESİ TUTUKLULUĞU GİZLİ BİR AMAÇ TAŞIYOR”

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun tutukluluk hallerinin devam etmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, Demirtaş’ın suç işlediğine dair herhangi bir delilin bulunmadığını belirtti:

“Selahattin Demirtaş davasında Mahkeme, başvuranın bir suç işlediğine dair makul bir şüpheyi destekleyecek delil olmaksızın gözaltına alındığını ve yargılama öncesi tutukluluğunun gizli bir amaç taşıdığını tespit ettik.”

Bakanlar Komitesi Milletvekilleri, Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılmasının ve siyasi konuşmalarından dolayı cezalandırılmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

“DEMİRTAŞ DERHAL SERBEST BIRAKILMALI, TÜRKİYE KARARLARI UYGULAMALI”

Komite, Eski HDP Genel Eş Başkanı Figen Yüksekdağ Şenoğlu davasında, tutukluluğun yasallığına ilişkin hızlı bir şekilde karar verilmesiyle hak ihlallerinin yapıldığına karar verdi.

Komite’ye göre, Demirtaş derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye mahkeme kararlarını uygulama için çaba sarf etmeli:

“Türk makamları, Sayın Demirtaş'ın Anayasa Mahkemesi önünde başlattığı yargılamanın tamamlanmasına kadar tutukluluğa alternatif tedbirleri araştırmalı ve Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasını sağlamalı.”

“TÜRKİYE, SİYASİLERE DOKUNULMAZLIK KORUMASINI SAĞLAMAK İÇİN TEDBİRLER ALMALI”

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Milletvekilleri, Türk yetkililere, parlamenterlerin siyasi söylemlerine yönelik güvencelerin uygulamada etkili olmasını ve herhangi bir siyasi görüşü savunanlara dokunulmazlık koruması sağlamasını temin etmek üzere yasal veya diğer tedbirleri alma çağrısını yineledi.

Komite, Türk yetkilileri Mahkeme tarafından tespit edilen sorunları ele almak üzere Avrupa Konseyi ve özellikle Venedik Komisyonu ile iş birliği içinde çalışmaya çağırdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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