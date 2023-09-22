Adalet Bakan Yardımcısı da toplantıya katıldı: Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden Osman Kavala Kararı: Yaptırım yok; yeniden 'serbest bırakın' çağrısı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Fransa’nın Strazburg şehrinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) karar ve hükümlerinin uygulanmasını denetlemek üzere toplandı. 19-21 Eylül tarihleri arasında toplantılarını gerçekleştiren Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM’nin kararlarının uygulanma durumunu inceledi.

Türkiye için ‘iptal prosedürü’ başlatan Komite, iş insanı Osman Kavala ile HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında uygulanmayan AİHM kararlarını da görüştü.

YAPTIRIM KARARI ALMADILAR: TEKRAR KAVALA’YI SERBEST BIRAKIN ÇAĞRISI

Bakanlar Komitesi tarafından Kavala ve Demirtaş ile ilgili alınan kararlar bugün açıklandı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, iş insanı Osman Kavala'nın eylül ayının sonuna kadar serbest bırakılmaması halinde Türkiye için üyelikten ihraç da dahil olmak üzere bütün seçenekleri gözden geçireceğini duyurmuştu. Açıklanan kararlar arasında Türkiye’ye karşı herhangi bir yaptırım maddesi bulunmuyor. Ancak Komite, Türkiye’ye bir kez daha ‘Kavala’yı serbest bırakın’ çağrısını tekrarladı.

“TÜRKİYE, GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ UYGULAMALI”

Türkiye'nin başvuranın tutukluluğuna son vermek ve derhal serbest bırakılmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alması gerektiğini belirten Komite, Kavala’nın tutukluluğunun makul bir şüpheyi destekleyecek delillerden yoksun olduğunu söyledi.

TOPLANTIYA ADALET BAKAN YARDIMCISI DA KATILDI: “MEMNUNİYETLE KARŞILADIK”

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 19-21 Eylül arasında Fransa’da gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Adalet Bakan Yardımcısının katılımının memnuniyetle karşılandığını ifade ederken, Kavala’nın tutukluluğunun devam etmesinden derin üzüntü duyduklarını belirtti:

“Mahkeme'nin Kavala kararındaki kesin bulgularına ve Komite'nin Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını sağlamaya çağıran müteaddit kararlarına rağmen Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesinden derin üzüntü duyuyoruz.”

Bakanlar Komitesi, Kavala kararlarının uygulanması gerektiğinin bir kez daha altını çizerek, “Tüm Türk makamlarını, Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını sağlayarak Mahkeme'nin mevcut davaya ilişkin iki kararında belirttiği acil tedbirleri uygulamaya şiddetle teşvik ediyoruz” dedi.

AVRUPA KONSEYİ MİLLETVEKİLLERİ, KAVALA İLE İLGİLİ KARARLARI GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Avrupa Konseyi milletvekilleri, Komite’nin Kavala ile ilgili tedbirleri görüşmeye devam etme kararı aldıklarını ifade ederek, Kavala'nın daha önce serbest bırakılmaması halinde, mevcut kararların uygulanmasında ilerleme kaydedilmesi için en uygun yolu bulmak amacında oldukları kararını açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem