Kuzey Kore liderinden 'Rusya' mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ziyaretinin ardından katıldığı politbüro toplantısında, Rusya ile ilişkileri daha da güçlendirmek için adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Kuzey Kore liderinden 'Rusya' mesajı

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un katılımıyla Kore İşçi Partisinin (WPK) 16'ncı politbüro toplantısı 20 Eylül'de gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kim'in, Rusya'ya düzenlediği resmi ziyaretin sonuçlarına ilişkin rapor sunuldu. Raporda, Kim'in, Putin'in daveti üzerine 12-17 Eylül tarihlerinde Rusya'nın çeşitli bölgelerini ziyaret ettiği bildirilerek, son ziyaretin Kuzey Kore-Rusya ilişkilerini "yeni çağın gereklerine uygun olarak yeni bir stratejik düzeye" taşıdığı aktarıldı.

Söz konusu ziyaretin ayrıca dünyanın jeopolitik durumunda "köklü bir değişiklik" getirdiği kaydedilen raporda, Kim'in Kuzey Kore-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik uzun vadeli planları yer aldı.

Kim, politbüro toplantısında, Rusya ile "iyi komşuluk ve işbirliği bağlarının daha da güçlendirilmesi, ikili ilişkilerin tüm alanlarda daha da etkinleştirilmesi ve ziyarette elde edilen başarıların pekiştirilmesi için" adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, söz konusu adımların ne olacağına dair bilgi verilmedi.

KIM ILE PUTIN 13 EYLÜL'DE BİR ARAYA GELDİ

Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 13 Eylül'de Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

Kim Jong-un ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Kuzey Kore Vladimir Putin Rusya
Biden, Zelenski’yi Beyaz Saray’da ağırladı Biden, Zelenski’yi Beyaz Saray’da ağırladı
George R.R. Martin'in de aralarında olduğu 17 yazardan yapay zekâya dava George R.R. Martin'in de aralarında olduğu 17 yazardan yapay zekâya dava
Mehmet Aslantuğ bekar hayatını önce paylaştı ardından apar topar sildi! Mehmet Aslantuğ bekar hayatını önce paylaştı ardından apar topar sildi!
Meksika'da bir evde 5 erkek cesedi bulundu Meksika'da bir evde 5 erkek cesedi bulundu
Fildişi Sahili'nde "gizemli hastalık" paniği: 9 kişi öldü Fildişi Sahili'nde "gizemli hastalık" paniği: 9 kişi öldü
Ezgi Mola rahatsızlığını açıkladı. Hayranları geçmiş olsun mesajları yağdırıyor... Ezgi Mola rahatsızlığını açıkladı. Hayranları geçmiş olsun mesajları yağdırıyor...
ÇOK OKUNANLAR
Emeklinin ocak zam oranı belli oldu! İşte yeni maaşlar Emeklinin ocak zam oranı belli oldu
Mehmet ali Erbil 6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor: 24 yaşındaki sevgilisi ortaya çıktı! Mehmet ali Erbil 6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor
Çarkıfelek'in eski hostesi yıllar sonra ortaya çıktı Çarkıfelek'in eski hostesi yıllar sonra ortaya çıktı
Sıcaklıklar artıyor: Bazı illerde 40 dereceye yaklaşacak! Bazı illerde 40 dereceye yaklaşacak!
2 gündür haber alınamayan TRT muhabirinden acı haber 2 gündür haber alınamayan TRT muhabirinden acı haber