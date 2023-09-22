George R.R. Martin'in de aralarında olduğu 17 yazardan yapay zekâya dava

George R.R. Martin’in de aralarında olduğu 17 yazar OpenAI şirketine dava açtı.

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George R.R. Martin'in de aralarında olduğu 17 yazardan yapay zekâya dava

“Game of Thrones”un yazarı George R.R. Martin’in de aralarında olduğu 17 yazar OpenAI şirketine “kitlesel ölçekte sistematik hırsızlık” nedeniyle dava açtı.

Salı günü ABD’nin New York kentindeki federal mahkemeye sunulan belgelerde yazarlar, “davacıların tescilli telif haklarının aleni ve zararlı bir şekilde ihlal edildiğini” iddia ettiler.

Yazarlar Birliği CEO’su Mary Rasenberger yaptığı açıklamada, “Bu hırsızlığı durdurmamız şart, yoksa ABD’deki diğer pek çok endüstriyi besleyen edebiyat kültürümüzü yok edeceğiz. Yazarlar eserlerinin yapay zekâ tarafından kullanılıp kullanılmayacağını ve nasıl kullanılacağını kontrol etme yeteneğine sahip olmalıdır” ifadelerini kullandı.

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