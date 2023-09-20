Adalet Bakanlığı'ndan AİHM çıkarması: Komite'nin önünde Kavala kararı var, FETÖ kararına ise sayılı günler kaldı

GERÇEK GÜNDEM - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ByLock kullandığı, Bank Asya’ya para yatırdığı ve sendika üyelikleri gerekçe gösterilerek terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Yüksel Yalçınkaya’nın başvurusunun sonucunu 26 Eylül tarihinde açıklayacağını bildirdi.

Kararın olumlu çıkması durumunda 15 Temmuz sonrasındaki yapılan yargılamaların tamamına yakınını etkilemesi bekleniyor. Yani davadan ihlal kararı çıkması durumunda, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ceza alanların büyük bir kısmının dava sonuçları da etkilenecek.

KARARA GÜNLER KALA AİHM’E ZİYARET

Yalçınkaya kararının açıklanmasına sayılı günler kala Adalet Bakanı Yardımcısı Niyazi Acar, AİHM’i ziyaret etti. Acar, ziyaretinde Mahkeme Başkanı Síofra O’Leary ile birlikte AİHM Yargıcı Saadet Yüksel’le görüştü.

KAVALA VE DEMİRTAŞ, AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ’NİN GÜNDEMİNDE

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ise, Fransa’nın Strazburg şehrinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) karar ve hükümlerinin uygulanmasını denetlemek üzere toplandı. 19-21 Eylül tarihleri arasında toplantılarını gerçekleştirecek olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM’nin kararlarının uygulanma durumunu inceleyecek.

Komite, iş insanı Osman Kavala ile HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında uygulanmayan AİHM kararlarını da görüşecek.

Geçen yıl, AİHM'in, "derhal serbest bırakılması" kararı verdiği halde Kavala’nın hala tutuklu bulunması nedeniyle Türkiye aleyhinde "iptal prosedürü" başlatan Komite, yaz toplantısında ise hükümetten derhal adım atmasını istemişti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, iş insanı Osman Kavala'nın eylül ayının sonuna kadar serbest bırakılmaması halinde Türkiye için üyelikten ihraç da dahil olmak üzere bütün seçenekleri gözden geçireceğini duyurmuştu.

Komite, Selahattin Demirtaş için ise ihraç sürecinin başlatabileceği uyarısında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Hükümet ve başvuru tarafı, AİHM’de, 18 Ocak 2023 tarihinde savunma yapmıştı.

Kayseri’de öğretmenlik yapan Yüksel Yalçınkaya, 672 Nolu KHK ile ihraç edilmiş ve Bylock kullandığı, Bank Asya’ya para yatırdığı, KHK ile kapatılan bir sendika ve derneğe üye olduğu ve hakkında bir tanık ifadesi bulunduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay tarafından 30 Ekim 2018’de cezası onanan Yalçınkaya, bir yıl sonra Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuştu. AYM, Yalçınkaya’nın bireysel başvurusunu reddetmişti.

Yalçınkaya’nın adil yargılanma, toplantı-dernek kurma özgürlüğü ve özel hayatına saygı haklarının da içinde olduğu başvurusu, karar için AİHM Büyük Dairesi’ne devredilmişti.

AİHM, 7 yıl sonra, 26 Eylül tarihinde Yalçınkaya dosyasına karar verecek. Davadan çıkacak kararın 15 Temmuz sonrası yargılamaların neredeyse tamamına yakınının etkilenmesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem