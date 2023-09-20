Atatürk'e hakaret eden Kuveytlinin vatandaşlık durumu Meclis gündeminde

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AKP iktidarının övünerek, reklamını yaparak sürdürdüğü 400 bin dolar karşılığı yabancıların Türk vatandaşlığını kazanması uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla alay eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih’in Türkiye’deki bağlantıları ve Rumaih’in Türk vatandaşlığı durumunu, Meclis gündemine taşıdı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın cevaplandırması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan Tanal, Atatürk’e alçakça hakaret eden Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih’in Türkiye’de gayrimenkul satın alıp almadığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçip geçmediği konularında bilgi talep etti.



TÜRKİYE’DE BAĞLANTILARI VAR MI?

CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelttiği sorular şöyle:

1. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu, alaylı ifadelerle sosyal medya hesabından paylaşarak, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e alçakça hakaret eden, milli ve manevi değerlerimizi aşağılayan Kuveyt asıllı yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih’in, Türkiye’de ticari, sosyal ve kültürel faaliyetler yönünden herhangi bir bağlantısı var mıdır? Şayet var ise söz konusu faaliyetlerin içeriği, kapsamı nedir? Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih, hangi tarihlerde Türkiye’de bulunmuştur?



'GAYRİMENKUL SATIN ALDI MI?'

2. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e alçakça hakaret eden Kuveyt asıllı Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih isimli şahsın, Türkiye’de satın aldığı, adına kayıtlı olan gayrimenkul var mıdır? Şayet var ise bu gayrimenkullerin değeri ABD Doları cinsinden ne kadardır?



RUMAİH’İN TÜRK VATANDAŞLIĞI DURUMU

3. Kuveyt asıllı yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvurmuş mudur? Şayet başvurmuşsa başvuru talebi hangi aşamadadır? Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih, hangi tarihte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmıştır? Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınmadan önce hakkında gerekli incelemeler yapılmış mıdır?



4. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden, milli ve manevi değerlerimizi aşağılayan Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih hakkında açılmış herhangi bir soruşturma var mıdır? Şayet var ise bu soruşturma hangi aşamadadır? Söz konusu soruşturma ve yargı süreci gözetilerek, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun “Türk vatandaşlığını kaybettirme” başlıklı 29. maddesi kapsamında Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih’in Türk vatandaşlığından çıkarılması yönünde gerekli işlemler yapılacak mıdır?

Kaynak: Gerçek Gündem