Tarkan Atatürk'e saygısızlığa tepki gösterdi: Kendisine de Disney Plus eleştirisi yaptı

Bir lise öğrencisinin Atatürk'e hakaret etmesine tepki gösteren Tarkan, Disney'in Atatürk dizisini yayınlamama kararına sessiz kalması konusunda da özeleştiri yaptı.

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Tarkan Atatürk'e saygısızlığa tepki gösterdi: Kendisine de Disney Plus eleştirisi yaptı

Mega star Tarkan, 17 yaşındaki bir lise öğrencisinin Atatürk’e yönelik hakaretine tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Tarkan, Disney Plus’ın Atatürk’ün dizisini yayınlamama kararı almasına sessiz kalması için de özeleştiri yaptı.

Tarkan, "Uzun süredir Atatürk’e karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarıdır bunlar" dediği açıklamasının tamamında, özeleştiri de yaptı.

Megastar şu ifadeleri kullandı:

"Bugün utanarak tanık olduğumuz, Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan büyük saygısızlık, hadsizlik ve ayıp beni de derinden üzdü, rahatsız etti ve endişelendirdi.

Uzun süredir Atatürk’e karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarıdır bunlar.

İlke ve inkılaplarıyla bugün bile yolumuza ışık tutan, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’e yapılan böyle ayıplara ve haksızlıklara sessiz kalmamamız, tüm kalbimiz ve gücümüzle onu daha da fazla korumamız, savunmamız gerektiğini bir daha anlıyorum.

Ve evet, haklıydınız. Disney yetkililerinin, Disney+'ta yayınlamama kararı aldığı Atatürk filmiyle ilgili herkesin tepki gösterdiği günlerde de sessiz kalmamam, bu kararı yanlış ve hatalı bulduğumu belirtmem gerekirdi.

Bu kararın arkasındaki nedenler her ne idiyse kabul edilemezdi. Çünkü bugün bir daha görüyoruz ki bu zamanlar, Atatürk’ün varlığına, ışığına, bu millet ve vatan için yaptıklarını hatırlamaya en çok ihtiyacımızın olduğu zamanlardır."

Etiketler
Tarkan Mustafa Kemal Atatürk Disney Plus
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