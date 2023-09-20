İtalya Başbakanı Meloni, Erdoğan'la göçün durdurulmasını görüştü: 'İtalya'nın Avrupa'nın mülteci kampı olmasına...'

İtalya Başbaşkanı Giorgia Meloni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün New York’ta bir araya geldi. İkili, göçün durdurulmasını görüştü.

İtalya Başbakanı Meloni, Erdoğan'la göçün durdurulmasını görüştü: 'İtalya'nın Avrupa'nın mülteci kampı olmasına...'

İtalya Başbaşkanı Giorgia Meloni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün New York’ta bir araya geldi.

İtalya Başbakanı, Erdoğan’la göçün durdurulmasını görüştü. Meloni, ''İtalya'nın Avrupa'nın mülteci kampına dönüşmesine izin vermeyeceğim'' dedi.

Meloni ve Erdoğan dün New York’taki Türk Evi’nde bir araya geldi. Meloni bu görüşme sonrası İtalya basınına yaptığı açıklamada "Erdoğan'la göçmenler ve Türkiye de dahil Akdeniz ülkelerinin oynadığı rol hakkında da konuştum. Türkiye'nin rolü iki kat önemli çünkü hem Akdeniz rotasını hem de Balkan rotasını ilgilendiriyor’’ dedi.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, Meloni İtalyan gazetecilere yaptığı açıklamada, göç meselesinin bugün BM Genel Kurulu’nda yapacağı konuşmanın önemli bir bölümünü teşkil edeceğini de belirtti. İtalya da dahil ülkelerin tek başlarına göçle mücadele edemeyeceğini vurgulayan Meloni şöyle devam etti:

‘’Birincisi, ben İtalya’nın Avrupa’nın mülteci kampına dönüşmesine izin vermeyeceğim. İkincisi, yapılacak tek şey insan kaçakçılarına savaş açmak ve bu çok taraflı sistemin tam desteğiyle mümkün olabilir.’’

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