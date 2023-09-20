Hrant Dink Cinayeti Davası'nda tahliye kararı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada, aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 11 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve "Kasten öldürme" gibi suçlardan yeni bir dava açıldı.

Davanın ikinci duruşması bugün Çağlayan Adliyesi 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

'İSTANBUL EMNİYETİNİN İHMALİ SONUCU BU CİNAYET İŞLENDİ'

Artı Gerçek'ten Ezgi Yıldız'ın haberine göre, mahkeme savunmaları almaya SEGBİS ile duruşmaya bağlanan sanıklardan eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile başladı.

Ramazan Akyürek, Trabzon İstihbarat Daire Başkanlığı yaptığı dönemde Hrant Dink suikastının planlandığına dair edindiği bilgileri İstanbul İstihbarat Müdürlüğü’ne bildirdiğini iddia ederek dönemin İstanbul’da emniyet müdürlüğünün Dink cinayetinin işlenmesini beklediğini ifade etti.

“Dink’in, ‘Türklüğe hakaret ettiği’ belirtilen zamanlarda İstanbul’da yoğun tehdit aldığı biliniyordu. Başka bir suçtan cezaevinde olan Yasin Hayal cinayetten 11 ay önce cezaevinden çıkmıştı. Hayal’in o dönem Hrant Dink’i hedef seçtiğini, fırsatını bulduğu an öldüreceğini belirten resmi yazıları yazdım ve ilgili tüm birimlere ilettim. Fakat, Trabzon emniyet ve jandarması ve İstanbul emniyetinin ihmali sonucu bu cinayet işlendi.”

Mahkeme heyeti Ramazan Akyürek’i, kendisiyle ilgili savunma yapması konusunda uyardı. Akyürek, uyarının ardından, Ogün Samast, Yasin Hayal ve Erhan Tuncer’in cinayetten önce kendisini tanımasını; halkla iç içe olmasına bağlarken kendisi için “Trabzon Emniyeti arkamızda, sırtımız sağlam” ifadelerini kullanmalarını reddetti. Ramazan Akyürek savunmasının ardından beraatini istedi

Sanıklardan Ersin Yolcu’nun savunmasına geçildi. Fakat Yolcu’nun avukatının duruşmaya katılmadığından savunmasının bir sonraki celsede alınmasına karar verildi.

Bir diğer sanık Ahmet İskender’in savunmasına geçildi. İskender “Bana yollanan iddianamede son sayfada FETÖ’den söz ediliyor. FETÖ ile bir bağlantım yoktur. Bana yollanan iddianamede de somut delil olmadığını yazıyor. Neden FETÖ’den suçlandığımı bilmiyorum” dedi.

Mahkeme başkanı “Hrant Dink cinayetindeki eylemin FETÖ bağlantısı olduğu için soruşturuluyorsunuz” yanıtını verdi.

Ahmet İskender konuşmasını “Yasin Hayal benim çocukluk arkadaşımdır. İsmimin FETÖ ile anılmasını istemiyorum” diyerek sonlandırdı. Adem Sağlam tahliyesini istedi.

Mahkeme karar için ara verdi.

TUTUKLU SANIK ADEM SAĞLAM HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Adem Sağlam’ın yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Mahkeme heyeti, dinlenmeyen sanıkların bir sonraki duruşma dinlenmesine hükmetti. Ali Fuat Akdağ tanık olarak dinlenecek. Önceki duruşmada adli kontrol şartı kararı verdiği sanıkların adli kontrol şartının devamına hakların yakalama olan kişilerin yakalama kararının devamına karar verildi. Mahkeme 6 Aralık saat 10.00'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Hrant Dink, 19 Ocak’ta kurucularından olduğu Agos Gazetesi’nin Şişli’deki binası önünde uğradığı suikastta öldürüldü. Dink’in öldürülmesine ilişkin 7 Temmuz 2007’de başlayan dava, tam 14 yıl sürdü ve 2021 yılında sonuçlandı.

Peki 2021'deki dava sonucunda hangi kararlar çıkmıştı?

130 duruşmanın ardından 70’ten fazla kişinin sanık olarak yargılandığı davanın 26 Mart 2021 günü gerçekleşen karar duruşmasında 37 kamu görevlisi beraat ederken, 4’ü (eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale'nin ve Yavuz Karakaya) müebbet, 2’si de ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 26 sanığa çeşitli sürelerde hapis cezaları verildi. 13 sanığın dosyalarının ise ayrılması ya da davalarla ilgili işlemlerin ayrı yürütülmesi (tefrik) kararı verilmişti.

Dava dosyasında zaman aşımları ve beraat kararları ise dikkat çekiciydi. Örneğin sanıklardan eski emniyet müdürleri Celalettin Cerrah ve Sabri Uzun hakkındaki "görevi kötüye kullanma" suçundan açılan davanın dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşmesine hükmeden heyet, eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay hakkında "görevi ihmal" suçundan dosyanın zaman aşımından düşürülmesine, "ihmali davranışla kasten öldürme" ile "resmi belgeyi yok etme" suçlarından beraatine karar vermişti.

Dink Ailesi avukatları zaman aşımı ve beraat kararlarını göz önünde bulundurarak cezalandırılmalarına karar verilmesi gereken sanıkların bir kısmının beraatine ve bir kısmı hakkındaki davanın zamanaşımı nedeni ile düşürülmesine ilişkin karar verilmesi, sanıkların bir kısmı hakkında düşük cezalara hükmedilmiş olması ve yanı sıra yargılama esnasında toplanmasını talep ettiğimiz delillerin tamamı toplanmadan karar verilmiş olması nedenleri ile İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi kararı hatalı ve hukuka aykırı olmuştur” diyerek karara itiraz etti, istinaf talebinde bulundular. Ancak istinaf talepleri reddedilmişti.

Dink Ailesi ve avukatları yargılamanın kendilerini de kamuoyunu da ikna etmediğini, Hrant Dink’in katledilmesi sürecinde etkili olan tüm mekanizma açığa çıkarılana kadar hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini belirtmişti.

14 Haziran 2023’te 11 sanığın “Anayasayı ihlal", "FETÖ adına suç işleme" ve "İhmali davranışla kasten öldürme" suçlarından açılan davanın ilk duruşmasında ise mahkeme Faruk Sarı ve Yahya Öztürk hakkındaki yakalama kararlarının devamına, sanık Adem Sağlam'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşma 20 Eylül'e ertelenmişti.