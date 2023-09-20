Akşener, İYİ Parti'nin İzmir adayını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de yaptığı açıklamada Ümit Özlale'nin İzmir'den aday olduğunu açıkladı.

Akşener, "Ümit Özlale kardeşimin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını ve inşallah belediye başkanı olacağını ilan ediyorum." dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, Mayıs seçimlerinden sonra yaptığı açıklamalarda ittifak siyasetinin kendilerine kaybettirdiğini, yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını tekrarladı. Akşener, yakın zamanda Ümit Özlale'nin İzmir'de çalışmalara başladığını söylemişti.

Akşener, İstanbul ve Ankara için de çalışmalar yaptıklarını, "muhalefetin iki büyükşehiri kaybetmesine neden oldukları" yönünde gelebilecek eleştirileri de göğüslemeye hazır olduklarını kaydetmişti.

"EĞİLE BÜKÜLE ÖLDÜK" DEMİŞTİ

Akşener, dün yaptığı açıklamada "Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Türkiye için eğile büküle öldük. Bundan sonra yok. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil 2028’de de kendi başımıza gireceğiz" demişti.

Öte yandan İYİ Parti'nin GİK toplantısından çıkan karar da ittifak yapılmayacağı yönündeydi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada "81 il ve tüm ilçelerde aday çıkarma kararı alındığı" vurgulandı.

Kaynak: Gerçek Gündem