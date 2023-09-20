Meral Akşener, İzmir'de konuştu: Bundan sonra söz 'elif' olacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'deki programına, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki anıt mezarını ziyaret ederek başladı.

Anıt mezara karanfil bırakan Akşener, dua ettikten sonra partililerle sohbet etti.

Daha sonra partisinin İzmir İl Başkanlığına geçen Akşener, burada çok sayıda partili tarafından karşılandı.

"BUNDAN SONRA SÖZ ELİF OLACAĞIM"

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, ziyarette Akşener'e, yaprak üzerine Arap alfabesinin birinci harfi "elif" yazılı tablo hediye etti.

Akşener, bunun üzerine, "Gördüğünüz gibi 'elif' verildi. Elif dimdiktir. Vav'ın da önemi çok büyüktür ama o da egoyu ortadan kaldırmayı ister. Ben fazla egoyu ortadan kaldırdığım için İzmir teşkilatı 'elif' olmamı istiyor; bundan sonra söz elif olacağım" diye konuştu.

Meral Akşener burada partililerle basına kapalı görüştü.

Kaynak: AA