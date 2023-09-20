CHP'de seçim gününe ilişkin veri akışı tartışması | Kaftancıoğlu: İstanbul örgütünün eksiği olmadı

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim gününde sistemin çalıştığını ancak örgütten verilerin geç geldiğini söyledi. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "14 Mayıs akşamı da İstanbul örgütünden veri akışı tam da planladığımız gibi yapıldı" dedi.

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CHP'de seçim gününe ilişkin veri akışı tartışması | Kaftancıoğlu: İstanbul örgütünün eksiği olmadı

CHP’de seçimlerden sonra başlayan değişim tartışmaları, partinin kritik isimlerinin yaptığı açıklamalarla devam ediyor.

ADIGÜZEL’DEN SEÇİM GÜNÜ AÇIKLAMASI

CHP’nin eski Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, geçen gün Diken’den Altan Sancar'a yaptığı açıklamada, sistemde sorun olmadığını belirterek seçim günü örgütten veri akışında sorun olduğunu ileri sürmüştü.

Adıgüzel, “14 Mayıs akşamında yaşadığımız sıkıntı, örgütlerden gelen verilerle ilgiliydi. Örgütten veriler yavaş geldi. İstanbul örneğini vereyim: Akşam 21:30 ve biliyorsunuz kamuoyu bilgi bekliyor. Ama İstanbul’da o saat itibarıyla sandıkların toplamda yüzde 50’siden veri gelmişti” demişti.

CHP'de seçim gününe ilişkin veri akışı tartışması | Kaftancıoğlu: İstanbul örgütünün eksiği olmadı - Resim : 1

Adıgüzel ayrıca, 2019 seçimlerine ilişkin olarak da şu ifadeleri kullanmıştı:

“Evet, biz 2019 seçimlerinde de bu sistemi kullandık, birebir aynısını. İlkokuldan bir okul önü verisi geliyor, sonra ilçeden bir veri geliyor, YSK’yla karşılaştırılıyor. Gönüllülerden veri geliyor ve sonuçta başarılı olduk. Başarıyı kim yapmış oldu? İstanbul örgütü yapmış oldu, Adana örgütü yapmış oldu, Antalya örgütü yapmış oldu. Başarı olunca Canan Kaftancıoğlu yaptı, şu ilçe başkanı yaptı, şu il başkanı yaptı. Seçim sonucunda bir başarısızlık olunca “Sistemde mi bir hata vardı, oylar mı çalındı…”

KAFTANCIOĞLU’NDAN YANIT: BAŞARIYI KENDİME MAL ETMEDİM

Adıgüzel’in söyleşisi ardından cevap hakkını kullanan ve Diken’den Altan Sancar’a konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sandık güvenliği ve veri akışı konusunda İstanbul örgütünün bir eksiği olmadığı gibi teşekkürü hakeden başarısı olmuştur” dedi.

Kaftancıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben örgütlü mücadeleden gelen ve buna inanan bir siyasetçiyim. Başarıyı kendim dahil kimseye mal etmemişimdir. Bu sebeple başarıyı kendime mal etmemiş, ima dahi etmemiş, doğrusu olan İstanbul örgütü ve halkına mal etmişken cevap vermemi gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum.

Böyle bir beyanım olmamasına rağmen böyle bir ifade kullanılmasını da yorumlayamıyorum haliyle. Ancak ismimin geçmiş olmasından ötürü cevap hakkınız var diye sormanızı gazetecilik adına kıymetli buluyor, teşekkür ediyorum.

CHP'de seçim gününe ilişkin veri akışı tartışması | Kaftancıoğlu: İstanbul örgütünün eksiği olmadı - Resim : 2

SEÇİM GÜNÜ AÇIKLAMASI

14 Mayıs akşamı da İstanbul örgütünden veri akışı tam da planladığımız gibi yapıldı. Açıklama yaptığımız saatler de bununla örtüşüyor. İstanbul örgütümüzden veriler sorunsuz geldi, tam da olması gerektiği gibiydi. Kazanılmamış bir seçimde mutlaka bizlerin yani örgütün de farklı konularda eksiği hatta yanlışı vardır. Ancak sandık güvenliği ve veri akışı konusunda İstanbul örgütünün bir eksiği olmadığı gibi teşekkürü hakeden başarısı olmuştur.

İstanbul örgütüne bu konuda haksızlık edilmesini doğru bulmam. Bilgi sahibi olmadığım için diğer illere dair yorum yapma hakkını kendimde bulamam.”

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