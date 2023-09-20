CHP'li Deniz Demir avukatların yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıdı

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve Ankara milletvekili Deniz Demir, avukatların yaşadığı otopark sıkıntısını Meclis gündemine taşıdı.

'AVUKATLARI KAZANÇ KAPISI OLARAK GÖREN ZİHNİYET'

Avukatlık Kanunu’nun 50. maddesine göre; idarenin, avukatlara ve barolara adliye binalarında yeteri kadar otopark alanı ve yeri tahsis etme yükümlülüğü olduğunu hatırlatan CHP’li Demir, “Avukatlık Kanunu sadece avukatları bağlayan yasal metinler olmayıp herkesi bağlamaktadır. Adliye otoparkının avukatlara ücretli olması, hukuka ve vicdana aykırıdır” ifadesini kullandı.

'HUKUKA VE VİCDANA AYKIRIDIR'

Yargının üç sacayağından biri olan avukatların, siyasi iktidar tarafından yok sayılmasının kabul edilemeyeceğini kaydeden Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avukatların mesleğini icra ettiği her yerde hak ihlaline uğraması, avukatların ekonomik ve özlük haklarının hala iyileştirilmemiş olması, avukatların adliyelerde hakim ve savcılar ile eşit haklara sahip olamaması çok büyük bir sorundur.”

'PARÇALI ADLİYE SİSTEMİ AVUKATLIK MESLEĞİNİ YAPILAMAZ BİR HALE GETİRDİ'

“Özellikle büyük şehirlerde yaşanan parçalı ve dağınık adliye sorunu baş edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Geçim sıkıntısının yanı sıra parçalı adliyeler arası mekik dokuyarak ayakta kalma mücadelesi veren başta genç ve işçi avukatların sorunlarını çözmek, adaletin etkin tesisi açısından çok önemlidir. Parçalı adliye sorununu aynı zamanda adalete yaklaşım sorunudur. Savunmayı yok sayan, avukatı yok sayan bir sistemde adalete ulaşılması mümkün değildir.

Avukatlar, hakim ve savcılar gibi yargının kurucu ve eşit unsurudur. Bu sebeple avukatların da çalışma yeri olan adliyelerde kırmızı alanlar yaratılmak suretiyle savcılara veya hakimlere erişimin engellenmesine yönelik uygulamalara son verilmesi gerekmektedir. Kanun teklifimizle; adliye binaları, eklentileri, otopark ve bahçeleriyle ilgili olarak avukatlar, hakim ve savcılarla eşit haklara sahip olmasını ve adliye binalarının yapımı ve tadilatı sırasında ise o ilin barosunun da görüşünün alınmasını istiyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem