Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü.

Erdoğan sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu paylaşımı yaptı: "BM 78’inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdik. İstişarelerimiz ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun."

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"New York'taki Türkevi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Başbakan Binyamin Netanyahu, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu belirtti. İki lider ticaret, ekonomi ve enerji alanlarında ikili ilişkileri ilerletmeye devam etme kararı aldı.

Liderler, İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşme de dâhil olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları da ele aldı.

Başbakan Netanyahu, İstanbul'daki İsrail hedeflerine saldırmak isteyen terör hücrelerinin kötü niyetlerini engelleyerek hayat kurtaran güvenlik birimlerinin verimli işbirliği için Türkiye Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.

İki lider İsrail ve Türkiye'yi ziyaret etmeleri için karşılıklı davetlerde bulundu. Yakın zamanda yapılacak ziyaretlerin düzenlenmesi konusunda mutabık kalındı."

Kaynak: ANKA