İtalya da göçü durdurmak için Erdoğan ile görüşecek: 'Balkan rotasını bloke etmek için...'

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Balkanlar rotası üzerinden göçü durdurmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini söyledi.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York’a giden Dışişleri Bakanı Tajani, burada İtalyan gazetecilere gündemle ilgili açıklamalar yaptı. İtalya basınındaki alıntılara göre Tajani, "Balkan rotasını bloke etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Dışişleri Bakanı ile görüşeceğiz. Etraflı bir vizyona ihtiyacımız var" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgi Meloni’nin de New York’ta Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.