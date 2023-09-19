Moskova Metrosu’nun dördüncü hattı açıldı

Moskova Metrosu’nun şehir içi ulaşım projesi MCD’nin (Moscow Central Diameters) dördüncü hattı (MCD-4) hizmete açıldı. Yeni banliyö hattı, Rusya’nın başkentini batıdan doğuya doğru keserken, metropolün yedi merkezi demiryolu istasyonunu da birbirine bağlıyor. Bu sayede yolcuların seyahat süreleri kısalırken, yeni ve konforlu hizmetlerden daha düşük ücretlerle yararlanabiliyor.



Moskova Şehri Ulaştırma ve Karayolu Ulaşımının Altyapısının Geliştirilmesi Dairesi Başkanı Maksim Liksutov konuya dair, “Yeni hattın açılışını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptı. MCD-4, Moskova'nın 20’den fazla bölgesini ve Moskova banliyölerindeki 4 şehri birbirine bağlıyor. Metronun 2023 sonunda günlük 260 ila 270 bin kişilik ekstra yolcu kapasitesi ile uzun yıllar kullanılacağını öngörüyoruz” dedi.



Bugüne kadarki en uzun hızlı transit sistemi oldu



86 kilometrelik MCD-4 hattının Moskova Metrosu transit hatları içindeki en uzun hat olduğu açıklandı. MCC (Moscow Central Circle) ve diğer MCD hatlarına 38 transfer noktasıyla bağlantılı 36 istasyona sahip olan MCD-4’e yakın zamanda iki istasyon daha ekleneceği duyuruldu. Hattın istasyonlarının %67’si (24) Moskova'nın ulaşım merkezleri haline gelirken, kentsel mobilite sistemlerinin yüksek standartlarını da karşılıyor.

Seyahatleri yolcular için konforlu kılıyor



Moskova Metrosu'nun MCD-4 hattında seferler, yoğun saatlerde 5,5 dakikada bir yapılıyor ve yeni tarife sistemiyle yolculuk ücretleri 3 kat düşerek 200'den 65 rubleye iniyor. Yolcular, 2020 ve 2021'de Ulaşım Biletleme Ödülü'nü kazanan gelişmiş biletleme sistemi sayesinde, bazı güzergahlardan MCC ve diğer MCD hatlarına 90 ila 120 dakika içinde ücretsiz bir şekilde geçiş yapabiliyor.



İlk hat 2021’de hizmete açılmıştı



MCD, Moskova metropolünde kesintisiz bir alan yaratan, Rusya ve dünyadaki kentsel mobilite projelerinden biri olarak öne çıkıyor. İlk iki dairesel hat, 2 yıl gibi kısa bir sürenin ardından 21 Kasım 2019’da, üçüncü hat ise geçtiğimiz ay hizmete açılmıştı. Lansmanlarından bu yana 600 milyondan fazla yolcu MCD hatlarını kullanarak seyahat etti. İlkbaharda, dünyanın en uzun metro halkası olan BCL'nin (Big Circle Line) tamamı da faaliyete geçti.