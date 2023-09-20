Kemal Kılıçdaroğlu, Bakan Tunç'a yasa dışı bahis baronunu sordu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslendi. Kılıçdaroğlu, " Şimdi bu skandallardan bir yenisi ile ilgili hem Adalet Bakanı’na hem de HSK Başkanı’na soru soracağım… Yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin’i tanır mısınız" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Bakan Tunç'a yasa dışı bahis baronunu sordu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin hakkındaki karar üzerine açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Saray iktidarı kendi çıkarı ve siyasi yol haritası için yargı bağımsızlığını yok etti. Ülkemiz adına utanç verici kararlar, tek kişi istiyor diye alındı. Oysa bu kararlar, tutanakta da yazdığı üzere, Türk Milleti adına alınmalıydı” dedi.

"YASA DIŞI BAHİS BARONU OLDUĞU İDDİA EDİLEN VEYSEL ŞAHİN’İ TANIR MISINIZ"

Kılıçdaroğlu, yargının verdiği bir kararı anımsatarak, “Mafya babalarının, uyuşturucu baronlarının cirit attığı bir yere dönüştürülen ülkemizde, yargı da siyasilerle bağlantılı bu kişilere koruma kalkanı yapıldı. Şimdi bu skandallardan bir yenisi ile ilgili hem Adalet Bakanı’na hem de HSK Başkanı’na soru soracağım. Yanıt alana kadar, sorumlular ortaya çıkana kadar da her gün soru sormaya devam edeceğim. Yasa dışı bahis baronu olduğu ve milyarlarca USD’lik serveti bulunduğu iddia edilen Veysel Şahin hakkında verilen hukuksuz kararlar ile ilgili ilk sorum” dedi.

Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Tunç’a şu soruları yöneltti:

“Adalet Bakanı ve HSK Başkanı; Yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin’i tanır mısınız? Bu kişi hakkında hukuksuz bir biçimde verilen Bakırköy 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2.03.2023 tarihli 2023/93 Değişik İş sayılı kararından ve aynı gün üstelik 1, 2 saat sonra verilen aksi yöndeki mahkemenin aynı sayılı ek kararından haberdar oldunuz mu?”

Kaynak: ANKA

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Kemal Kılıçdaroğlu Yılmaz Tunç
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