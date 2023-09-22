AKP'den 'yeni Anayasa' açıklaması: 'Baktık ki olmuyor, milletimize gideceğiz'

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 'yeni Anayasa' tartışmaları üzerine açıklama yaptı.

Manisa'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Yenişehirlioğlu, "28. dönemde yeni, tamamen sivil bir anayasayı, ülkemizin huzurunu güçlendirecek, milletimizin refahını yükseltecek, hukukun üstünlüğünü, çoğulculuğu, adaleti, hakkaniyeti tahkim edecek, her bir vatandaşımızın özgürlüklerini garanti altına alacak, gençlerimizin geleceklerine umutla bakmalarını sağlayacak, özetle Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde hazırlayarak yeni bir sivil anayasayı milletimize kazandırmanın gayreti içinde olacağız. Bütün şartları zorlayacağız. Baktık ki olmuyor, milletimize gideceğiz” dedi.

"SİVİL BİR ANAYASA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir döneme hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti’ne, darbe anayasası ile yönetilmek yakışmamaktadır. Bu sebeple yeni dönemde, darbecilerin mahsulü olan 1982 Anayasası’nın yerine çağımızın gereklerine uygun, sivil, demokratik ve Cumhuriyet'imizin 100. yılına yaraşır bir anayasa için yoğun bir şekilde çalışma yürüteceğiz” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NA MİLLETVEKİLLİĞİ ÖNERİSİ

Yine bir gazetecinin, "2003 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekili seçilme yasağının kaldırılmasına verdiği desteğe karşılık, bugün AK Parti’nin Kemal Kılıçdaroğlu’na milletvekilliği yolunu açma gibi bir planı olur mu?" yönündeki sorusuna, "Kılıçdaroğlu’nun Meclis'e taşınma mevzusunu bilmiyorum ama bu şık olabilir şahsen. AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili olarak söylemiyorum, Bahadır Yenişehirlioğlu olarak söylüyorum, şık olur, güzel olur. Aklıma enteresan bir şey getirdi. Ben bunu Cumhurbaşkanımıza ileteceğim, karar onlarındır. Bu toplum barışı açısından, bir anayasa girişiminde bulunduğumuz süreçte şık ve güzel olur, bakalım" diye konuştu.

GÖÇMEN AÇIKLAMASI: BU SONSUZA KADAR BÖYLE GİTMEZ

AKP'li Yenişehirlioğlu, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM toplantısında sığınmacılara yönelik söylemleri hakkındaki sorusunu da yanıtladı.

Yenişehirlioğlu, "Cumhurbaşkanımızın orada söylediği husus şu: 'İbadullah bunlar burada kalacak ve asla gitmeyecekler' değil. Ciddi manada sınırımızın ötesinde şehirler kuruluyor. Amerika'ya rağmen askeri harekatlarla oluşturduğumuz güvenli bölgelerde hummalı bir çalışma var. Briket evler diye tabir ediliyor. Güvendiğimiz dost ülkelerden elde ettiğimiz finansla da yapılan evler var. Şu ana kadar 500 bin kişi geri döndü. 'Hadi defolun gidin, sizi kapı dışarı atıyoruz' diyemeyiz diyor. Onlara güvenli bir alan tesis edeceğiz ve göndereceğiz. Zaten bir ülke bu kadar mülteciyi bu kadar uzun süre taşıyamaz. Dünyada en çok mülteciyi taşıyan biziz. Bizim ekonomimiz de belli. Biz rahmet ve merhamet medeniyeti olduğumuz için sineye çekip ekmeğimizi bölüşüyoruz ama bu sonsuza kadar böyle gitmez. Peyderpey Türkiye'deki sığınmacılar kendi bölgelerine dönecek" dedi.

SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN DÜZENLEME

Sokak köpeklerine yönelik geniş çerçeveli bir düzenleme olup olmayacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan Yenişehirlioğlu, "Hayvan hakları denen bir şey var. Gelişen zaman içerisinde hem onları sağlıklı tutacak aynı zamanda vatandaşın güvenliğini sağlayacak çalışmalarımız var. Bazen iş öyle noktaya gidiyor ki hayvan savunuculuğu insanın önüne geçiyor. Sabah okula giden bir çocuğu köpeğin kovalaması, ısırması doğru bir şey değil. Bunu söylediğin zaman korkunç bir çeteleşme var ve linç kampanyasına tutuluyorsun. Ben hayatım boyunca doğru bildiklerimi hep söyledim, linç edilmeyi göze alarak Mecliste gündeme gelecek. Daha sağlıklı bir düzenleme yapacağız" ifadelerini kullandı.