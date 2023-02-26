CHP grubundan cumhurbaşkanı adayı için Kılıçdaroğlu'na tam yetki: 'Bir isim üzerinde ortaklaştılar'

CHP'nin TBMM grubu bugün afet nedeniyle ertelenen toplantısını gerçekleştirdi. Özgür Özel, CHP'nin Kılıçdaroğlu'nu aday belirlenmesi hakkında yetkilendirdiğini duyururken grubun alınacak kararlar hakkında uzlaştığını da sözlerine ekledi.

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GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin gölgesinde cumhurbaşkanlığı seçimlere gidiyor. İktidarın ve yetkililerini iktidarın görevlendirdiği kurumların depremleri afete dönüştüren ihmalleri hakkında tartışmalar sürerken muhalefet seçimlerin ülke için kritik önem taşıdığını ifade ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubu 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday belirlenmesi hakkında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi.

CHP grubunun kararını Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç kamuoyuna duyurdu. Açıklamayı gerçekleştiren Özgür Özel, "Arkadaşlarımızın tamamına yakını söz haklarını kullandılar. Yaklaşmakta olan seçimler ve cumhurbaşkanı adayının tespit yöntemi konusunda görüşlerini bildirdiler. Aday belirleme noktasında metin üzerinde ortaklaştılar. Metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar" ifadelerini kullandı.

CHP'nin grup bildirisi şöyle oldu:

CHP, TBMM grubu olarak 26 Şubat 2023 günü saat 10.00'da olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar almak konusunda oy birliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir.

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